Reinicia Registro Apoyo Bienestar 30 a 64 Años: Estos Apellidos se Inscriben del 13-18 de Julio

Empiezan nuevos días de registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en la tercera semana de julio 2026.

Reinicia registro la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años estos apellidos se inscriben del 13 al 18 de julio 2026El apoyo Bienestar de 30 a 64 años arranca con otra semana de registro. Foto: Secretaría de Bienestar

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+