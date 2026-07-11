Pago de Pensión Mujeres Bienestar en Julio 2026: ¿Quiénes Pueden Perder su Apoyo de 3,100 pesos?

En julio se realiza el pago de la Pensión Mujeres Bienestar, pero de no cumplirse con los lineamientos del programa, algunas beneficiarias podrían perder su apoyo.

Pago de Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes Pueden Perder su Apoyo de 3,100 pesos?La Pensión Mujeres Bienestar cuentan con reglas y lineamientos precisos. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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