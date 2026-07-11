Pago de Pensión Mujeres Bienestar en Julio 2026: ¿Quiénes Pueden Perder su Apoyo de 3,100 pesos?

Este mes se lleva a cabo el pago de la Pensión Mujeres Bienestar, con el que las beneficiarias reciben su depósito bimestral de $3,100 pesos, pero ¿sabías que en caso de no cumplir con las reglas o lineamientos del programa podrían perder su apoyo? En N+ te decimos quiénes estarían en riesgo.

Como te informamos el pasado lunes 6 de julio, la Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de dispersión correspondiente a los meses de julio-agosto. Esta relación de días y letras incluyó a la Pensión Mujeres Bienestar, así como un pago doble para algunos beneficiarios.

¿Quiénes pueden perder el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Como debes saber, para convertirte en beneficiaria de este programa, debes cumplir con ciertos requisitos, así como entregar información verdadera al momento de hacer el registro y, en caso de que algunos de estos datos cambien, tienes que actualizar.

Estos son algunos de los pasos que no puedes perder de vista, pero hay algunos motivos más que son causales de baja definitiva:

Baja por CURP en estatus de defunción: Cuando la Instancia Ejecutora al solicitar la confronta del Padrón con el Registro Nacional de Población, identifique registros de mujeres derechohabientes con el estatus “Baja por Defunción”, se procederá a dar la baja del Padrón, siendo éste el único resultado de la confronta con el Registro Nacional de Población susceptible de baja del Padrón.

Baja por defunción: Cuando se notifique el fallecimiento de la derechohabiente por parte de la persona adulta auxiliar, la Delegación de Programas para el Desarrollo, Registro Civil o autoridad local.

Baja por inconsistencias en los datos de identificación de la derechohabiente: Después de dos bimestres de pago en los que la derechohabiente se encontró en la causal de suspensión del inciso, se procederá a la baja del padrón.

Baja por dos no cobros consecutivos: Después de dos bimestres de pago en los que la derechohabiente se encontró en la causal de suspensión del inciso b) del numeral de los presentes lineamientos, se procederá a la baja del padrón.

Baja por posible duplicidad: Después de dos bimestres de pago en los que la derechohabiente se encontró en la causal de suspensión por posible duplicidad, se procederá a la baja del padrón.

Baja por inconsistencia en el medio de pago: Después de dos bimestres de pago en los que la derechohabiente se encontró en la causal de suspensión por inconsistencia en el medio del pago, se procederá a la baja del padrón.

Baja por no localización: Después de dos bimestres de pago en los que la derechohabiente se encontró en la causal de suspensión no localización, se procederá a la baja del padrón.

Debes tomar en cuenta que estas causales parten en su gran mayoría de avisos previos que ameritan suspensión, por lo que si te encuentras en alguna situación de las antes mencionadas, te recomendamos comunicarte a la Línea del Bienestar o acudir a los Módulos del Bienestar.

¿Cómo actualizar datos en la Pensión Mujeres Bienestar?

Si eres beneficiario de alguna de las pensiones que son parte de los Programas para el Bienestar y te cambiaste de domicilio, es importante notificarlo, ya que de no hacerlo, puedes perder tu pensión.

Si te cambiaste de domicilio, debes llamar a la Línea del Bienestar, cuyo número es 800 639 42 64, para iniciar un trámite de actualización de datos. Por cierto, con este trámite también debes avisar si cambiaste de número de teléfono.

Puedes marcar de lunes a viernes, de 8:00 am a 9:00 pm, y en sábado, domingo o días festivos, de 9:00 am a 7:00 pm.

En la llamada se te pedirán tus datos personales y, posteriormente, servidores de la Nación se pondrán en contacto contigo para darte un seguimiento personal y dar por finalizado el trámite.