Una Última Celebración: Decenas de Personas se Reúnen en el Ángel de la Independencia

La lluvia no fue un impedimento para que los aficionados celebraran, con espuma, cornetas y porras, la participación de México en la justa mundialista.

Celebraciones en el Ángel de la Independencia por despedida de la Selección Mexicana del MundiaCelebraciones en el Ángel de la Independencia por despedida de la Selección Mexicana del Mundial. Foto: N+
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