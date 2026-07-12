Una Última Celebración: Decenas de Personas se Reúnen en el Ángel de la Independencia

Decenas de personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia la tarde de este domingo para celebrar lo que han llamado "la despedida de la Selección Mexicana" del Mundial 2026.

Luego de que se difundieran diversas convocatorias en redes sociales, alrededor de las 17:00 horas comenzó la congregación de aficionados que buscaban celebrar una última en avenida Paseo de la Reforma, como en los partidos ganados por el Tri.

A pesar de que las autoridades impidieron la llegada de las personas a la parte alta de la base del monumento, éstas comenzaron sus festejos en la vialidad.

En las últimas horas, se ha emitido doble alerta en la Ciudad de México debido a las lluvias; no obstante, las condiciones climatológicas no dispersaron al grupo que celebra con espuma, cornetas y porras la participación de México en la justa mundialista.

N+ pudo constatar la salida de una gran cantidad de personas de la estación del Metro Insurgentes. Los asistentes a la convocatoria están caminando principalmente por la Zona Rosa y se están acercando aquí al Ángel de la Independencia.

Debido a estos festejos, se ha cerrado el tránsito vehicular en carriles centrales de Reforma, a la altura de la Glorieta del Ahuehuete.