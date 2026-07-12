Marchas HOY 12 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 12 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan dos marchas, siete concentraciones, dos rodadas motociclistas, cuatro rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marchas

Azcapotzalco

09:00 horas. Unión Vecinal Azcapotzalco en el Parque de la China, av. Clavería e Ignacio Allende, col. San Miguel Amantla. Realizarán la “Caminata Ciudadana por la Paz y la Unidad de Azcapotzalco” para promover la convivencia, la solidaridad y la seguridad entre vecinos.

Cuauhtémoc

12:00 horas. Colectivos de Madres Buscadoras en la Glorieta del Ahuehuete, av. Paseo de la Reforma y Niza, col. Juárez, con destino al Ángel de la Independencia. Realizarán una celebración religiosa y una caminata para conmemorar el primer aniversario de la desaparición de una estudiante de Biología y visibilizar la problemática de las personas desaparecidas en México.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

10:00 horas. Amigos del Refugio Franciscano en el Lago Mayor de Chapultepec, Bosque de Chapultepec Segunda Sección. Exigen la devolución de los perros y gatos retirados del albergue y denuncian presuntas deficiencias en su resguardo por parte de las autoridades.

Cuauhtémoc

11:00 horas. Mexicanos con Ucrania en la Fuente Américas de la Alameda Central, av. Hidalgo, col. Centro. Realizarán un acto para honrar la memoria de una escritora, investigadora y defensora de los derechos humanos ucraniana.

12:00 horas. Asamblea de Coordinación Roja de la Ciudad de México de la Sección 10 de la CNTE en Tornel Planta 5, Lago Aullagas No. 60, col. Argentina Antigua. Realizarán un evento político-cultural en apoyo a la huelga de trabajadores de Tornel y sus demandas laborales.

17:00 horas. Aficionados de la Selección Nacional de Futbol de México en el Ángel de la Independencia, av. Paseo de la Reforma y Florencia, col. Juárez. Convocan a una concentración para reconocer el desempeño de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de Futbol 2026.

Miguel Hidalgo

12:00 horas. Comunid-AD Multitrueke Mixiuhca en el Huerto Tlatelolco, av. Paseo de la Reforma Norte No. 742, col. Tlatelolco. Llevarán a cabo la “Feria Multitrueke”, un espacio de intercambio y economía solidaria.

Benito Juárez

Durante el día. Movimiento de Regeneración Sindical en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, av. México Coyoacán No. 259, col. General Anaya. Instalarán mesas de recolección de firmas dentro de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Rodadas motociclistas

09:00 horas. Arrancones Tláhuac iniciarán una rodada en el Embarcadero Fernando Celada, con otro punto de reunión en Periférico Sur y Calzada de Tlalpan y un tercero en la concesionaria Kia Tláhuac, con destino al Parque Nacional Los Dinamos.

07:00 horas. Motos Rodadas y Más en Vips Camarones, av. Cuitláhuac No. 3338, col. Clavería, con destino a Huasca de Ocampo, Hidalgo. Realizarán una rodada de convivencia.

Rodadas ciclistas

06:00 y 07:15 horas. Colibrí es CDMX partirá del Planetario Ingeniero Joaquín Gallo y del Acuario Michin, con destino a Tepetlaoxtoc de Hidalgo, Estado de México. Realizarán una rodada recreativa.

09:00 horas. Rueda Libre CDMX en Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, barrio San Lucas, con destino al Jardín Flotante de Xochimilco. Realizarán una rodada de convivencia.

06:45 horas. Rodando con Dinosaurios en el Parque de las Rosas, Eje 5 Sur No. 118, col. Militar Marte, con destino al Parque Nacional Desierto de los Leones. Realizarán una rodada recreativa.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 12 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ