Marchas HOY 12 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

MarchasLas autoridades capitalinas esperan dos marchas, siete concentraciones, dos rodadas motociclistas, cuatro rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hoy, 12 de julio de 2026, CDMX será escenario de marchas y eventos. No te quedes atrapado en el tráfico, revisa la información de la SSCCDMX y planifica tus rutas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+