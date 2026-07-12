Messi Dice que Semifinal Vs Inglaterra Será Especial Porque Enfrentarán a Una Potencia

El astro argentino afirmó que por ahora toca descansar y prepararse porque han tenido mucho desgaste en los últimos partidos

MessiArgentina ganó 3-1 a Suiza en los Cuartos de Final, en un partido que se resolvió en tiempos extra con dos goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Foto: Reuters.

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Messi se prepara para un duelo especial: Argentina vs Inglaterra en semifinales del Mundial. ¿Podrá repetir la hazaña de Maradona en 1986? Descubre más sobre este enfrentamiento histórico.

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