Messi Dice que Semifinal Vs Inglaterra Será Especial Porque Enfrentarán a Una Potencia

Tras la clasificación de Argentina a Semifinales del Mundial, Lionel Messi afirmó que el próximo duelo ante Inglaterra, una selección a la que nunca ha enfrentado, será un partido especial.

"Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una Semifinal de un Mundial", dijo Messi tras la victoria de la Albiceleste 3-1 ante Suiza en los Cuartos de Final.

El duelo, que se disputará el miércoles 15 de julio en Atlanta, llega 40 años después de que el otro mito argentino, Diego Maradona, liderara un triunfo memorable ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, con las heridas aún abiertas de la derrota argentina en la Guerra de Malvinas ante Reino Unido cuatro años antes.

"Ahora descansaremos y nos prepararemos para eso. Venimos de mucho desgaste, de jugar un alargue más otra vez y a veces se nota", dijo Messi después de otro sufrido triunfo ante Suiza en el tiempo extra en Kansas City.

Un espectacular gol de Julián Álvarez en el minuto 112 rompió el empate 1-1 con el que se había llegado a la prórroga y aseguró un lugar a Argentina en las semifinales por tercera vez en los últimos cuatro Mundiales.

Asimismo, "La Pulga" aseguró que Argentina mantiene su ambición y sigue compitiendo al más alto nivel pese a haber conquistado todos los títulos.

"Este grupo no se cansa de seguir haciendo historia, de seguir queriendo más", destacó el líder de los vigentes campeones.

"Este grupo acostumbró a la gente a cosas que no son normales. No es fácil venir de ser campeón del mundo, de ganar todo lo que ganamos y otra vez seguir compitiendo y seguir estando a la altura y estar entre los cuatro mejores", recordó Messi.

"Volver a jugar una semifinal no es algo normal por eso hay que disfrutarlo mucho porque no sabemos si se va a volver a repetir", afirmó.

"Pasamos mucho tiempo sin ser campeones del mundo así que todo lo que venga está bien que se disfrute y se le dé valor".

Argentina ganó 3-1 a Suiza en los Cuartos de Final, en un partido que se resolvió en tiempos extra con dos goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. En el tiempo regular, los sudamericanos se fueron al frente con tanto de Allexis Mac Allister al minuto 10, pero Dan Ndoye igualó al 67'.

Horas antes, Inglaterra derrotó a Noruega en Miami y consiguió su pase a Semifinales, también en la prórroga. Andreas Schjelderup anotó un golazo al 36', pero Jude Bellingham empató en el 45+1 y concretó la victoria para "Los Tres Leones" al 92', ya en el primer tiempo extra.

"Otra vez tocó Sufrir"

Hablando sobre el duelo contra Suiza, Lionel Messi dijo que fue un partido muy complicado y les tocó sufrir, incluso recurriendo a los pelotazos.

"Para ser honesto, fue un partido difícil. Nos presionaron y no nos dieron ningún espacio. No pudimos jugar como queríamos y el partido fue muy intenso. Después de que marcamos el gol, nos replegamos un poco y defendimos más profundo de lo necesario.

"También tuvimos problemas para sacar el balón desde atrás y terminamos recurriendo a balones largos, ya sea del portero o de mis centrales", dijo Messi en la zona mixta.

"Fue un partido extremadamente difícil pero lo más importante es que terminó bien y que dimos otro paso adelante. Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo", señaló.

El clásico entre argentinos e ingleses comenzó en el Mundial de 1966 de Inglaterra, donde los locales se impusieron en el mítico estadio de Wembley por 1-0. Después se vieron en la final de 1986 con el resultado conocido. También se enfrentaron en otros dos Mundiales con un triunfo albiceleste en 1998 y otro inglés en 2002.

ASJ