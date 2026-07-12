En VIVO CDMX 2026: Calles Cerradas, Bloqueos y Alternativas Viales Hoy 12 de Julio

La Ciudad de México registra este domingo 12 de julio diversas movilizaciones, bloqueos y afectaciones vehiculares, colapsando vialidades principales de la capital. Si tienes previsto salir, consulta el estado del tránsito en tiempo real para evitar retrasos y planificar tus rutas alternas con anticipación.

En la cobertura EN VIVO de N+ te compartimos, minuto a minuto, los reportes viales actualizados durante el día. Conoce qué calles y avenidas tienen cierres totales, las alternativas de circulación más rápidas y las recomendaciones emitidas por las autoridades del Centro de Orientación Vial para facilitar todos tus traslados.

08:13 horas | Viaducto registra buen avance en ambos sentidos, de Calzada de Tlalpan a Av. Insurgentes.

07:57 horas | Prevista marcha a las 12:00 horas desde la Glorieta del Ahuehuete, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Niza, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc hacia el Ángel de la Independencia.

07:00 horas | Paseo Dominical Muévete en Bici

A partir de las 07:00 horas se llevará a cabo el Paseo Dominical Muévete en Bici, por lo que habrá cierres a la circulación en Avenida Paseo de la Reforma, Calzada de Guadalupe, Avenida Juárez, Avenida Canal del Norte, Avenida Patriotismo, Eje 7 Sur y Avenida División del Norte.

Como alternativas viales, se recomienda utilizar Anillo Periférico, Río Churubusco, Calzada de Tlalpan, Circuito Interior, Avenida Río San Joaquín y Avenida Insurgentes.

06:58 horas | Corte a la vialidad en Avenida Insurgentes al Sur a la altura de Valentín Gómez Farías. AlternativaVial: Circuito Interior.

06:50 horas | Maratón en CDMX

Considere afectación vial en Av. Juárez, Paseo de la Reforma, Bosque de Chapultepec (1.ª, 2.ª y 3.ª Sección), Montes Apalaches, Calzada Chivatito y Fernando Alencastre, por Medio Maratón CDMX 2026.

Alternativa Vial: Avenida Constituyentes, Avenida Presidente Masaryk, Circuito Interior, Eje 1 Norte, Avenida Chapultepec, Eje Central Lázaro Cárdenas.