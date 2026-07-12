En VIVO CDMX 2026: Calles Cerradas, Bloqueos y Alternativas Viales Hoy 12 de Julio

Conoce los mapas del tráfico y cómo esquivar los embotellamientos este domingo.

Bloqueos en CDMX. foto: CuartoscuroBloqueos en CDMX. foto: Cuartoscuro

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¿Te preocupa el tráfico en CDMX este domingo? Consulta en vivo los mapas de calles cerradas y bloqueos para planificar tu ruta y evitar embotellamientos.

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