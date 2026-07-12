Mundial 2026 Tiene 4 Selecciones Campeonas en Semifinales por Tercera Vez en la Historia

Los cruces dejan claro el nivel de la competición, que disputará su penúltima etapa el martes y miércoles en Dallas y Atlanta

Mundial 2026Se medirán cuatro selecciones que saben lo que es ganar un Mundial, situación que solo se ha dado en otras dos ocasiones. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cuatro campeones mundiales, Francia, España, Inglaterra y Argentina, se enfrentan en las semifinales del Mundial 2026. Un evento que promete emoción y calidad. ¿Quién avanzará a la final?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+