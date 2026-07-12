Vinculan a Proceso a Alejandro N, Hermano de Víctor Álvarez Puga, por Defraudación Fiscal

El juzgador ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva

Alejandro Mario. Foto: FGRAlejandro Mario. Foto: FGR

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Detienen a Alejandro N por defraudación fiscal. El hermano de Víctor Álvarez Puga permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

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