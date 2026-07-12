Argentina e Inglaterra Reviven un Clásico Mundialista y el Reclamo por las Malvinas

El esperado enfrentamiento será el cruce más político del futbol internacional este año, en búsqueda de un pase a la Final

MalvinasLionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, quiso restar peso al contexto histórico este sábado, y dijo que solo se tratará de un partido de futbol. Foto: Reuters.

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El duelo más político del fútbol: Argentina vs Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. La historia y la geopolítica se encuentran en el campo. ¿Quién avanzará a la final?

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