¿Qué Pasó Hoy, Domingo 12 de Julio en la Línea 9 del Metro?

Una persona murió la tarde de este domingo 12 de julio de 2026 tras presuntamente arrojarse a las vías del Metro de la Ciudad de México en la Línea 9, que corre de Tacubaya a Pantitlán.

El incidente provocó la suspensión temporal del servicio, mientras personal de emergencia y trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo realizaban las maniobras para rescatar el cuerpo.

A través de sus canales oficiales, el Metro informó que la circulación de los trenes fue detenida de manera momentánea debido a la emergencia.

“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 9. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, señaló el organismo.

La interrupción afectó la operación de la línea durante varios minutos, por lo que usuarios reportaron retrasos y alta concentración de pasajeros en distintas estaciones.

Aproximadamente 20 minutos después, el Sistema de Transporte Colectivo informó que las maniobras habían concluido y que la circulación de los trenes se reanudó de manera habitual.

“Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 9. Todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio”, indicó el Metro.

Se desconoce la indentidad del fallecido

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni más detalles sobre las circunstancias del incidente.

Este tipo de eventos obliga a suspender temporalmente la circulación de los trenes para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad de los usuarios antes de restablecer por completo la operación de la línea.