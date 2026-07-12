¿Qué Pasó Hoy, Domingo 12 de Julio en la Línea 9 del Metro?

El incidente provocó la suspensión temporal del servicio

Foto: Metro CDMXFoto: Metro CDMX

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Interrupción en la Línea 9 del Metro CDMX: una persona murió al arrojarse a las vías. El servicio fue suspendido brevemente. Descubre cómo se manejó la emergencia.

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