FDA Aprueba Píldora Wegovy para Bajar de Peso, ¿Cómo Funciona Este Medicamento?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó la comercialización en píldora del medicamento GLP-1 Wegovy. Elaborado por la farmacéutica danesa Novo Nordisk, el medicamento para bajar de peso está hecho a partir de la sustancia semaglutida, mismo ingrediente activo del Ozempic.

Aprueba Estados Unidos píldora de Wegovy para bajar de peso

La aprobación de la píldora del medicamento Wegovy fue anunciada en un comunicado por la propia farmacéutica Novo Nordisk. Mike Doustdar, presidente y director ejecutivo de la empresa danesa, explicó en un comunicado:

Con la aprobación de hoy de la píldora de Wegovy, los pacientes contarán con una práctica pastilla de una toma diaria que puede ayudarles a perder tanto peso como la inyección original de Wegovy.

En el último lustro, una nueva generación de fármacos supresores del apetito, los llamados agonistas de GLP-1, se han convertido en la opción favorita de muchos pacientes para bajar de peso. Novo Nordisk elabora dos de los principales medicamentos de este tipo, los inyectables Ozempic y Wegovy.

Por su parte, Lilly elabora el medicamento Mounjaro. Todos estos fármacos surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes, pero su uso se ha reenfocado hacia la pérdida de peso.

El comprimido de Novo Nordisk será autorizado específicamente para la pérdida de peso en adultos con obesidad, así como para personas con sobrepeso que presenten comorbilidades, como son los problemas cardíacos.

La aprobación fue celebrada por la organización estadounidense Obesity Care Advocacy Network, que defiende a los pacientes con obesidad. Esta enfermedad crónica afecta a alrededor del 40% de los adultos en Estados Unidos. Actualmente se discute redefinir la obesidad tomando en cuenta solamente la salud del paciente y no su apariencia.

¿Cómo funciona la semaglutida, ingrediente activo de Wegovy?

En el caso de la semaglutida, ingrediente activo del Ozempic y Wegovy, sus creadores se inspiraron en la hormona exendina-4, presente en el monstruo de Gila.

Este animal del norte de México es célebre por los largos ayunos a los que se somete en el desierto. La hormona exendina-4 sería responsable de esta capacidad para administrar su energía y controlar el hambre en los largos periodos sin comer.

Su estructura inspiró el desarrollo de la semaglutida que ahora se comercializa para perder peso controlando el apetito.

Con información de AFP y Reuters