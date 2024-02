No activar tu Buzón Tributario podría meterte en un gran problema con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues aunque no lo creas, los ciudadanos que no lo hagan pueden ser sancionados con una fuerte multa.

Cabe destacar que el Buzón Tributario es un canal de comunicación entre el SAT y los contribuyentes cuyo objetivo es simplificar la notificación de actos administrativos y envío de mensajes de interés de manera ágil y segura, pero también funciona como un medio para que los contribuyentes presenten promociones, avisos o den cumplimiento a requerimientos de información.

¿Cuál es la fecha límite para activar el Buzón Tributario?

De acuerdo con la autoridad fiscal, es obligación de todas las personas físicas y morales, inscritas en el RFC, activar o mantener actualizado su buzón.

Por ese motivo, el SAT estableció como fecha límite para hacerlo el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, recientemente anunció una prórroga a fin de que todos los contribuyentes cumplan con esta obligación, por lo que la nueva fecha límite para no ser sancionado es en enero del 2024.

Recuerda que según el artículo 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que no habiliten o actualicen sus medios de contacto en el Buzón Tributario pueden ser sancionados con una multa de entre 3 mil 420 a 10 mil 260 pesos.

¿Cómo actualizar el Buzón Tributario?

Los contribuyentes que deseen activar o actualizar su Buzón Tributario del SAT podrán hacerlo a través de las siguientes opciones:

En el sitio del oficial del SAT en sat.gob.mx, dando clic en el botón Buzón Tributario y accediendo con su contraseña o e.firma (firma electrónica). En el minisitio de Buzón Tributario, al cual se puede acceder dando clic aquí.

Ten en cuenta que para activar o actualizar tu buzón deberás proporcionar un teléfono celular y un correo electrónico activo.

