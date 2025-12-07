SAT Emite Alerta Hoy Sobre Bloqueo de Cuentas: Esto Informó de "Congelamiento Masivo"
La autoridad fiscal emitió un mensaje para alertar a las y los contribuyentes
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un mensaje hoy, domingo 7 de diciembre 2025, en el que alertó a las y los contribuyentes por una posible confusión que pudiera generarles información compartida en redes sociales sobre bloqueo de cuentas, la cual pudiera llevarlos a preguntarse ¿habrá congelamiento masivo e inmediato? Te compartimos los detalles.
Y es que en lo que refiere a la institución encargada de la declaración tributaria, son muchas las dudas que pueden tener las personas alrededor de la rendición de cuentas, que incluye aquellos gastos que pueden o no regresar a tu bolsillo.
¿Qué dijo el SAT sobre el supuesto bloqueo de cuentas masivo?
El SAT respondió este domingo, luego de que en últimos días se reportara a través de redes sociales sobre un supuesto congelamiento masivo de cuentas bancarias y la realización de visitas domiciliarias.
Apuntó que no lleva a cabo ningún tipo de mecanismo masivo para congelar cuentas bancarias, ni tiene un calendario generalizado ni arbitrario de visitas domiciliarias.
A través de un comunicado, apuntó: "EI SAT reitera su compromiso de reducir la evasión y la elusión fiscal, combatir la corrupción y fortalecer la cultura contributiva, mediante una actuación responsable, legal y respetuosa de los derechos de las y los contribuyentes".
¿Cuáles son las razones por las que el SAT bloquee tus cuentas?
El SAT puede congelar tus cuentas bancarias cuando detecta ciertas irregularidades o incumplimientos en tus obligaciones fiscales. Estas son las principales razones:
- Deudas o impuestos no pagados.
- Adeudos fiscales en disputa sin garantía.
- No presentar declaraciones fiscales de manera continúa.
- Sospechas de evasión y discrepancia fiscal
- Movimientos financieros inusuales, como depósitos o transferencias muy altas
Te recordamos que es importante presentar tu declaración fiscal de manera puntual y sin errores, así como mantener claridad en los ingresos que se registren en tus cuentas.
