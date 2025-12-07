SAT Emite Alerta Hoy Sobre Bloqueo de Cuentas: Esto Informó de "Congelamiento Masivo"

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un mensaje hoy, domingo 7 de diciembre 2025, en el que alertó a las y los contribuyentes por una posible confusión que pudiera generarles información compartida en redes sociales sobre bloqueo de cuentas, la cual pudiera llevarlos a preguntarse ¿habrá congelamiento masivo e inmediato? Te compartimos los detalles.

Y es que en lo que refiere a la institución encargada de la declaración tributaria, son muchas las dudas que pueden tener las personas alrededor de la rendición de cuentas, que incluye aquellos gastos que pueden o no regresar a tu bolsillo.

Video: SAT Vigilancia Transferencias Bancarias Mayores Cinco Mil Pesos

Nota relacionada: SAT Realiza Sorteo del Buen Fin 2025 de 500 Millones de Pesos; ¿Cómo Consultar Lista Ganadores?

¿Qué dijo el SAT sobre el supuesto bloqueo de cuentas masivo?

El SAT respondió este domingo, luego de que en últimos días se reportara a través de redes sociales sobre un supuesto congelamiento masivo de cuentas bancarias y la realización de visitas domiciliarias.

Apuntó que no lleva a cabo ningún tipo de mecanismo masivo para congelar cuentas bancarias, ni tiene un calendario generalizado ni arbitrario de visitas domiciliarias.

A través de un comunicado, apuntó: "EI SAT reitera su compromiso de reducir la evasión y la elusión fiscal, combatir la corrupción y fortalecer la cultura contributiva, mediante una actuación responsable, legal y respetuosa de los derechos de las y los contribuyentes".

¿Cuáles son las razones por las que el SAT bloquee tus cuentas?

El SAT puede congelar tus cuentas bancarias cuando detecta ciertas irregularidades o incumplimientos en tus obligaciones fiscales. Estas son las principales razones:

Deudas o impuestos no pagados.

Adeudos fiscales en disputa sin garantía.

No presentar declaraciones fiscales de manera continúa.

Sospechas de evasión y discrepancia fiscal

Movimientos financieros inusuales, como depósitos o transferencias muy altas

Te recordamos que es importante presentar tu declaración fiscal de manera puntual y sin errores, así como mantener claridad en los ingresos que se registren en tus cuentas.

Historias recomendadas:

DMZ