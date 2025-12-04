SAT Hará Bloqueo Inmediato de Cuentas en Diciembre 2025: ¿Quiénes Serán Afectados?

En plenas fiestas decembrinas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de hacer un bloqueo inmediato de tus cuentas bancarias, por lo que es importante saber quiénes pueden resultar afectados por esta medida en diciembre 2025 y acá en N+ te decimos qué hacer para evitarlo.

Existen diferentes motivos por los que la autoridad fiscal puede congelar tus cuentas de cualquier banco, ya sea nacional o extranjero, además de que es una medida que se realiza de manera habitual, por lo que no se limita a este mes.

El bloqueo de tu cuenta bancaria significa que no puedes disponer de tu dinero, ni realizar ninguna especie de operación, ya sea en tu aplicación o directamente en la sucursal, y esto se mantiene hasta que cumplas tu adeudo u obligación con el SAT.

¿Quiénes serán afectados por el Bloqueo Inmediato del SAT?

Los contribuyentes pueden sufrir del bloqueo de sus cuentas en diciembre 2025 en caso de tener adeudos fiscales notificados, los cuales no se han pagado y el congelamiento se hace para cobrar el monto de la deuda además de recargos, multas y gastos de ejecución. Estos son los casos:

Personas con adeudos fiscales que no interpusieron un medio de defensa Personas con adeudos y que el medio de defensa interpuesto ha concluido a favor del SAT. Cuando el adeudo fiscal no está garantizado o está garantizado de forma insuficiente.

Cabe señalar que previo al bloqueo de cuentas bancarias, el SAT te notificará vía buzón tributario o personalmente, siempre y cuando, tengan tu correo electrónico registrado o te encuentres localizable en tu domicilio fiscal, de lo contrario la notificación se realiza por estrados.

¿Cómo evitar que el SAT bloquee tu cuenta?

En caso de que ya cuentes con un adeudo fiscal ante el SAT puedes ofrecer alguno de los siguientes tipos de garantías para que no congelen tu cuenta bancaria en diciembre 2025:

Depósito en dinero o carta de crédito emitida por institución bancaria autorizada.

Prenda o hipoteca.

Fianza otorgada por institución autorizada.

Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia.

Embargo en la vía administrativa.

Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente.

Si el SAT ya realizó el bloqueo inmediato de tu cuenta bancaria, puedes acudir a la oficina más cercana a tu domicilio fiscal, para que te informen si la causa de la inmovilización es porque tienes a cargo adeudos fiscales pendientes de pago o que no has dado alguna garantía y sepas cómo puedes desbloquear tus cuentas.

