Pronóstico del Tiempo MARTES 13 de Enero 2026: Seguirá el Frío y la Lluvia en el País

Para este martes 13 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias en el sureste mexicano y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente modificará gradualmente sus características térmicas, propiciando un ascenso de las temperaturas vespertinas, sin embargo, se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Habrá bancos de niebla en Xalapa, Ciudad de México, Tecámac, Chihuahua, Culiacán, Toluca, Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, Durango, Monterrey, así como en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Se espera viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 50 a 70 km/h en Veracruz, disminuyendo por la tarde. Se prevé que el frente se disipe en el oriente del golfo de México durante la madrugada del miércoles.

A su vez, la segunda tormenta invernal de la temporada mantendrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en Chihuahua y lluvia engelante en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

Al final del día, se desplazará paulatinamente hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional. Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en estados del norte, occidente y sur del país.

Lluvia en el país

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) , Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guerrero.

Posible caída de nieve o aguanieve: zonas de Chihuahua.

Posible caída de lluvia engelante, durante la mañana: zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (sur).

De 30 a 35 °C: Sinaloa (sur) y Nayarit.

Temperaturas mínimas

De -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Durango.

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Zacatecas.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente fresco a templado, cielo medio nublado sin lluvia en el Estado de México y Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 3 a 5 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

Con información de Conagua

ICM

