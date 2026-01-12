El Pentágono Comenzará a Utilizar la AI Grok, Propiedad de Elon Musk

Elon Musk y Pete Hegseth dieron una conferencia desde las instalaciones de SpaceX, en Brownsville, Texas. El secretario de Guerra anunció que el Pentágono comenzará a utilizar la inteligencia artificial Grok en sus operaciones.

Pete Hegseth aseguró que los regímenes autoritarios no pueden replicar la cultura que permite properar a la comunidad científica de Estados Unidos.

aseguró que los regímenes autoritarios no pueden replicar la cultura que permite properar a la comunidad científica de Elon Musk elogió la ciencia ficción que se convierte en hechos científicos, como pasa con la exploración espacial.

Elon Musk y Pete Hegseth anuncian colaboración con el Pentágono

Desde las instalaciones de Starbase, cerca de la frontera de México, Elon Musk y Pete Hegseth ofrecieron un mensaje para los empleados de SpaceX. El fundador de Tesla comenzó su discurso elogiando que Starbase sea considerada legalmente como una ciudad, que puede ser visitada por cualquier persona a través de la autopista.

El empresario de origen sudafricano elogió a SpaceX y señaló que en la empresa aeroespacial “quieren hacer Star Trek real”. Además, aseguró que entre las metas de la compañía está “convertir la ciencia ficción en hechos científicos”:

Un día la ciencia ficción se convierte en hecho científico. Tenemos naves espaciales, con gente que irá a otros planetas, a la Luna, y más allá de nuestro sistema solar.

De cara al posible lanzamiento de la misión Artemis II en febrero del 2026, Elon Musk añadió sobre el diseño de naves y cohetes espaciales en Starbase:

Queremos tener épicas naves espaciales futurísticas que vayan a sitios a los que nunca hemos ido.

El Departamento de Guerra usará la inteligencia artificial Grok

Precedido de la canción “Seven Nation Army”, de los White Stripes, Pete Hegseth subió al escenario para anunciar nuevas alianzas entre las empresas de Elon Musk y el gobierno estadounidense. El secretario de Guerra elogió la labor de los ingenieros que laboran en SpaceX, empresa célebre por no contratar extranjeros, a pesar de los llamados del gobierno de Joe Biden a permitir la contratación de refugiados y asilados:

Lo que hacen y lo que habrán de construir aquí es testimonio del ingenio y la invención norteamericanas.

Pete Hegseth aseguró que, bajo su administración, el Pentágono ha comenzado una transformación para llevar la tecnología bélica al siglo XXI:

En los últimos meses he hablado ampliamente sobre los retos que enfrentamos al transformar Departamento de Guerra para que cumpla las necesidades de la guerra en el siglo XXI.

El funcionario republicano también elogió el desarrollo científico como una de las principales ventajas de Estados Unidos y aseguró que los regímenes autoritarios no pueden replicar la comunidad científica del país:

La abierta comunidad científica estadounidense es una ventaja que los regímenes autoritarios no pueden replicar. Pueden leer nuestras investigaciones o copiar nuestras invenciones o destilar nuestros modelos de inteligencia artificial, pero no pueden replicar una cultura como esta, de investigación abierta.

Y añadió:

En la guerra moderna el innovador más rápido será el ganador.

Pete Hegseth anunció que incorporará al Pentágono la inteligencia artificial y aseguró que esta tecnología “tiene el potencial de disrumpir y transformar cada área de la búsqueda humana, y esto es cierto en el Departamento de Guerra”. Acto seguido anunció que su secretaría integrará entre sus herramientas la inteligencia artificial Grok, desarrollada por la empresa xAI, propiedad de Elon Musk.

Esta integración permitirá a todo el personal militar y civil utilizar las capacidades de xAI en el Nivel de Impacto 5, lo que facilita el manejo seguro de Información Controlada No Clasificada en los flujos de trabajo diarios.

El funcionario también mencionó que los agentes del Pentágono tendrán acceso a “información global en tiempo real” generada desde la plataforma X.

Los usuarios también tendrán acceso a información global en tiempo real desde la plataforma X, lo que proporcionará al personal del Departamento de Guerra una ventaja informativa decisiva.

Cabe señalar que en julio del 2025 el Departamento de Guerra anunció contratos de hasta 200 millones de dólares con cada una de las principales empresas estadounidenses de IA: xAI, Anthropic, Google y OpenAI. En todos los casos se anunció que los contratos eran para desarrollar herramientas de inteligencia artificial con fines bélicos.

En las últimas semanas, Grok ha estado en el ojo del huracán después de que usuarios de X emplearan el chatbot para desnudar a mujeres sin su consentimiento en imágenes de IA. Mientras que Indonesia bloqueó al chatbot de X, Reino Unido anunció una investigación sobre la creación de contenido ilegal que viola la intimidad.

