Indonesia Bloquea a Grok Tras la Proliferación de Imágenes Sexuales Hechas con IA

El gobierno de Indonesia bloqueó el acceso a Grok, herramienta de inteligencia artificial vinculada a la red social X, tras la proliferación de imágenes sexuales creadas por este chatbot, propiedad de Elon Musk.

El Ministerio de Comunicación y Digital de Indonesia anunció la medida, al considerar que la creación sin consentimiento de las personas agraviadas representa una "violación grave de los derechos humanos".

De acuerdo con el texto oficial, la prohibición es para proteger a la comunidad de los riesgos de contenido pornográfico falso.

(Es) para proteger a las mujeres, los niños y a toda la comunidad de los riesgos de contenido pornográfico falso generado mediante tecnología de inteligencia artificial

Exigen respuestas de X

Además, el gobierno de Prabowo Subianto solicitó a X, que tiene unas 25 millones de cuentas en el país, una aclaración sobre los impactos negativos del uso de Grok.

Al tiempo que, según la agencia pública indonesia Antara, se ha exigido a la empresa de Musk dar medidas de mitigación para prevenir futuros usos indebidos.

Aunque el ministerio señaló que el bloqueo es temporal, el futuro de la herramienta en Indonesia, un mercado importante de redes sociales, depende de la disposición de la plataforma en dos rubros:

Implementar filtros de contenido estrictos.

Estándares éticos de inteligencia artificial.

La suspensión fue anunciada un día después de que X limitara a usuarios de pago el uso de Grok para editar imágenes, tras días de denuncias por el hecho de que accediera a peticiones de los usuarios para alterar imágenes de otras personas y desnudarlas sin consentimiento.

"Cualquier persona que utilice Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si sube contenido ilegal", señaló Musk en X.

