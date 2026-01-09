Trump Solicita Tope de 10% a Intereses de Tarjetas de Crédito a Partir del 20 de Enero 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 9 de enero de 2026 que solicitó un tope de un año a las tasas de interés de las tarjetas de crédito del 10%.

La medida entraría en vigor el próximo 20 de enero, fecha que coincide con el primer aniversario de lo que llamó la "histórica y exitosa administración Trump".

¿Por qué Trump pidió un tope a los intereses de las tarjetas de crédito?

Vía Truth Social, el líder republicano dijo que su administración ya no permitirá que el público estadounidense sea "estafado por compañías de tarjetas de crédito" que cobran tasas de interés del 20 al 30%, e incluso más.

Según el presidente estadounidense, las tasas de interés de las tarjetas de crédito se agravaron "sin obstáculos" durante la administración del soñoliento Joe Biden.

"¡Asequibilidad! A partir del 20 de enero de 2026, yo, como presidente de los Estados Unidos, solicito un límite de un año para las tasas de interés de las tarjetas de crédito del 10%", subrayó.

¿Qué son los intereses de las tarjetas de crédito?

Los intereses de las tarjetas de crédito son el costo que se paga al banco por el dinero prestado, un porcentaje que se aplica sobre el saldo que no se liquida a tiempo.

