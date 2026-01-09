Inicio Deportes Donovan Carrillo y Sarah Schleper Serán los Abanderados de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El Comité Olímpico Mexicano anunció a los abanderados de la Delegación Mexicana en los Juegos de Invierno

Donovan Carrillo y Sarah Schleper Serán los Abanderados de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Foto: Comité Olímpico Mexicano

Los próximos Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tendrán abanderados de lujo: el tapatío Donovan Carrillo y la mexico-estadounidense, Sarah Schleper, así lo informó el Comité Olímpico Mexicano.

  • La edición 25 de los Juegos Olímpicos de Invierno se realizarán de 6 al 22 de febrero en Italia.

Comité Olímpico Mexicano.

 

 

