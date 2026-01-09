Donovan Carrillo y Sarah Schleper Serán los Abanderados de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
El Comité Olímpico Mexicano anunció a los abanderados de la Delegación Mexicana en los Juegos de Invierno
Los próximos Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tendrán abanderados de lujo: el tapatío Donovan Carrillo y la mexico-estadounidense, Sarah Schleper, así lo informó el Comité Olímpico Mexicano.
- La edición 25 de los Juegos Olímpicos de Invierno se realizarán de 6 al 22 de febrero en Italia.