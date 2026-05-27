Embajador de Estados Unidos en México Presume Caída del 95% en Detenciones Fronterizas

Ronald Johnson celebró un año como embajador de Estados Unidos en México. El funcionario republicano compartió algunos datos que reflejan el éxito de la actual gestión de la Casa Blanca.

El embajador asignado por Donald Trump aseguró que hubo un marcado descenso en las detenciones en la frontera.

También presumió decomisos importantes de armas en la zona.

A través de X, antes Twitter, el funcionario publicó un mensaje donde celebró el año que ha cumplido como embajador de Estados Unidos en México. Además, celebró los presuntos logros del gobierno de Donald Trump, así como la cooperación con Claudia Sheinbaum. En el mensaje se lee:

“A un año de mi llegada a México como embajador de los Estados Unidos, quiero destacar algunos de los principales logros alcanzados bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ronald Johnson presume logros de la administración Trump

El mensaje fue acompañado de una infografía que enlista algunos logros del actual gobierno estadounidense. Se menciona, por ejemplo, una caída del 95% en las detenciones diarias a lo largo de la línea fronteriza. Entre otros logros, se enumeran los siguientes:

95% menos detenciones diarias en la frontera entre México y Estados Unidos.

Caída del 95% en el tráfico marítimo de drogas.

36 mil armas decomisadas.

El documento también se capta por el abatimiento y la captura de varias figuras importantes del crimen organizado. Se menciona a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y quien fue abatido en Jalisco.

También se menciona la detención de Audias “N”, conocido como “El Jardinero”, y de Samuel Ramírez Jr.

El embajador Johnson también mencionó las acciones conjuntas contra la plaga de gusano barrenador, así como el saneamiento del río Tijuana.