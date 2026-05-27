Embajador de Estados Unidos en México Presume Caída del 95% en Detenciones Fronterizas

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México presentó los logros de su primer año, entre los que destacan grandes de comisos de armas y una reducción del narcotráfico

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en MéxicoRonald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebra un año en el cargo. Foto: Cuartoscuro

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Embajador de EE.UU. en México celebra caída del 95% en detenciones fronterizas y decomiso de 36 mil armas. ¿Cómo impacta esto en la seguridad regional?

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