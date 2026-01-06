¿Hay Suficiente Nieve para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026? Toman Medidas por Clima

El presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS, por sus siglas en francés), Johan Eliasch, dio a conocer que los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina han vuelto a su cauce.

Además, informó que los trabajos de innivación (cuando se cubren las pistas con nieve artificial) e infraestructura avanzan a buen ritmo en todas las sedes.

A un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno —que se celebrarán del 6 al 22 de febrero— dijo a la agencia de noticias Reuters que las bajas temperaturas han ayudado a los organizadores a resolver los problemas de cultivo y fabricación de nieve en lugares clave como Cortina d'Ampezzo, Livigno, Bormio y Val di Fiemme.

Los preparativos avanzan muy bien. Hemos tenido temperaturas frías, lo que ayuda. Y ahora mismo, parece que no debería haber ningún problema para completar todo a tiempo según lo previsto. Así que son muy buenas noticias.

Riesgos relacionados con el clima

Cabe señalar que las autoridades italianas y los organizadores se han enfrentado a un creciente escrutinio sobre los retrasos, las carencias de financiación y los riesgos relacionados con el clima antes de los Juegos Olímpicos, sobre todo después de que el cálido comienzo del invierno suscitara dudas sobre la fiabilidad de la nieve.

Pero Eliasch afirmó que la seguridad de la nieve seguía dependiendo en parte de las condiciones meteorológicas.

Aunque subrayó que los organizadores contaban con la capacidad técnica y los recursos necesarios para gestionar los riesgos.

Estamos en manos de los dioses, pero también se necesitan recursos para fabricar nieve y aquí se dispone de las capacidades necesarias (…) Así que desde esa perspectiva, todo pinta bien.

Planificación de contingencias

El presidente de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard comentó que la planificación de contingencias era una práctica habitual en los grandes acontecimientos, con días de reserva en los calendarios de competición para hacer frente a fuertes nevadas o condiciones meteorológicas adversas que pudieran interrumpir las carreras.

"Eso ocurre siempre (…) Estamos muy acostumbrados. Ocurre durante los campeonatos del mundo. A veces ocurre también durante los Juegos Olímpicos. Y en este momento, tenemos días de reserva en el calendario para que, si hay problemas meteorológicos, podamos retrasar la carrera", dijo Eliasch.

Además, reiteró su opinión de que la organización de los futuros Juegos Olímpicos de Invierno debería dar prioridad a las sedes seguras para la nieve a mayor altitud y confiar en una rotación limitada de las sedes establecidas para reducir costes y mejorar la sostenibilidad.

Agregó que en un modelo realista a largo plazo para la Copa Mundial podría implicar "quizá de forma realista tres, cuatro o cinco sedes en Europa continental, (...) quizá un par en Escandinavia, quizá una o dos en Norteamérica, y dos o tres en Asia".

