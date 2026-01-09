Trump Amenaza con Tomar el Control de Groenlandia "Por las Buenas o Por las Malas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes 9 de enero de 2026 con "hacer algo" con respecto a Groenlandia, ya sea "por las buenas o por las malas".

En un encuentro con petroleros, el líder republicano dijo que si Estados Unidos no se apodera de Groenlandia, lo harán Rusia o China. "No vamos a tener a Rusia o China como vecinos", señaló.

Noticia relacionada: Estados Unidos Decidirá Qué Petroleras Pueden Operar en Venezuela: Donald Trump

Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo conseguimos, lo haremos por las malas

Las declaraciones del mandatario tienen lugar luego de que Trump reviviera en los últimos días como parte de su agenda la necesidad de controlar Groenlandia "por temas de seguridad nacional".

Se espera que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reúna con funcionarios daneses la semana próxima en Washington.

¿Por Qué Estados Unidos Quiere Anexar Groenlandia? Te Explicamos las Tensiones con Dinamarca

Groenlandia ha reiterado su rechazo a formar parte de Estados Unidos. El martes, líderes de las principales potencias europeas y Canadá se solidarizaron con el territorio ártico, afirmando que este pertenece a su pueblo.

Una toma militar estadounidense de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, un viejo aliado, generaría "ondas de choque" en la alianza de la OTAN y profundizaría la división entre Trump y los líderes europeos.

¿Dónde está Groenlandia?

Groenlandia está estratégicamente situada entre Europa y Norteamérica, lo que la convierte en un lugar crítico para el sistema de defensa antimisiles balísticos de Estados Unidos. Sus ricos recursos minerales también encajan con el objetivo de Washington de reducir su dependencia de China.

La isla es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca.

Tiene su propio parlamento y gobierno, pero Copenhague conserva la autoridad sobre asuntos exteriores y defensa.

La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, dijo que Groenlandia no podía mantener conversaciones directas con Estados Unidos sin Dinamarca porque no está legalmente autorizada a hacerlo.

Meloni descarta una maniobra militar estadounidense

Temprano, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que no creía que Estados Unidos fuera a utilizar la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia, advirtiendo de que tal medida tendría graves consecuencias para la OTAN.

En su tradicional rueda de prensa de Año Nuevo, Meloni añadió que era necesaria una presencia "seria y significativa" de la OTAN en la región ártica, incluida Groenlandia.

Sigo sin creer en la hipótesis de que Estados Unidos lance una acción militar para hacerse con el control de Groenlandia, una opción que evidentemente no apoyaría

