Detienen a Dos Sujetos con Casi 20 Dosis de Droga en San Pedro Cholula, Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) detuvieron a Alberto de Jesús “N”, de 29 años, y Luis Enrique “N”, de 31 años, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla.

Durante recorridos de vigilancia, policías municipales atendieron una denuncia anónima que alertaba sobre dos hombres presuntamente realizando el intercambio de bolsas pequeñas por dinero con otro sujeto.

Detienen a dos sujetos con droga en San Matías Cocoyotla, junta auxiliar de San Pedro Cholula

Los individuos abordaron una motocicleta marca Italika, modelo 125Z, e intentaron retirarse al notar la presencia policial en San Matías Cocoyotla; sin embargo, fueron interceptados de manera inmediata por los elementos municipales.

Con estricto apego a los derechos humanos y conforme a los protocolos de actuación policial, los uniformados realizaron una inspección preventiva, localizando entre sus pertenencias 17 bolsas plásticas que contenían una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, así como una bolsa con cuadros de papel con características similares a la droga conocida como LSD.

Ambas personas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente por su probable participación en hechos con apariencia de delitos contra la salud, mientras que la motocicleta fue trasladada al corralón.

Detienen a Arturo “N” en posesión de droga en Tepeyanco, Tlaxcala

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala detuvieron en el municipio de Tepeyanco a Arturo “N”, presuntamente vinculado con actividades de narcomenudeo, durante un operativo de vigilancia.

El sujeto circulaba en un Chevrolet Aveo con placas de Tlaxcala y mostró una actitud sospechosa ante la presencia policial, por lo que los uniformados le marcaron el alto.

Tras una inspección preventiva, los agentes encontraron 15 bolsas con una sustancia similar al cristal, por lo que fue detenido, informado de sus derechos y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Con información de N+

GMAZ