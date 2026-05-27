Detienen a Dos Sujetos con Casi 20 Dosis de Droga en San Pedro Cholula, Puebla

Alberto de Jesús "N" y Luis Enrique "N" intentaron escapar al notar la presencia policial en la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla.

Detenidos Dos Sujetos 18 Dosis Droga Cristal LSD San Matías Cocoyotla San Pedro Cholula PueblaFoto: X @SSC_Cholula

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Dos hombres arrestados en San Matías Cocoyotla con 17 bolsas de cristal y LSD. La policía de Cholula intervino tras una denuncia anónima. Infórmate sobre el caso.

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