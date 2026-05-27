Motociclista Muere en Carretera Veracruz-Xalapa al Presuntamente Perder el Control de su Unidad

Una intensa movilización se registró en las inmediaciones de la carretera Veracruz-Xalapa, a la altura del distribuidor vial Cabeza Olmeca, lugar al que arribaron elementos de la Policía Estatal, así como cuerpos del servicio de paramédicos debido al reporte de un accidente vial.

De acuerdo con la información recabada, un motociclista circulaba en su unidad sobre dicho tramo carretero; sin embargo, presuntamente perdió el control de su unidad y terminó impactándose contra el pavimento, por lo que terminó con múltiples heridas en varias partes de su cuerpo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Muere en la Carretera Veracruz-Xalapa; Presuntamente Perdió el Control de su Unidad

A unos metros de donde se registraron los hechos se encuentran las instalaciones de la Guardia Nacional. Automovilistas, al percatarse del accidente, dieron aviso a los cuerpos de auxilio a través del número de emergencias 911.

Minutos más tarde, arribaron al lugar del incidente elementos del cuerpo de paramédicos de urgencias básicas, así como personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes se disponían a brindarle atención médica al lesionado; sin embargo, solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Motociclista que perdió la vida en la carretera Veracruz-Xalapa aún no ha sido identificado

Al lugar también llegaron elementos de la Policía Estatal, quienes se encargaron de realizar la delimitación del área y el abanderamiento vial para evitar que se suscitara otro percance debido a la reducción de carriles que tuvo que realizarse en el sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta este momento, se desconocen las causas exactas que provocaron que el motociclista perdiera la vida; sin embargo, presuntamente, el motociclista habría perdido el control de la unidad y, debido a la fuerza del impacto, terminó perdiendo la vida.

Familiares llegaron hasta el sitio; sin embargo, hasta el momento no ha sido identificada de manera oficial la persona que perdió la vida tras accidentarse en su motocicleta mientras circulaba sobre la carretera Veracruz-Xalapa.