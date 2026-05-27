Motociclista Muere en Carretera Veracruz-Xalapa al Presuntamente Perder el Control de su Unidad

Un hombre que circulaba en us motocicleta murió tras presuntamente perder el control de su unidad a la altura del distribuidor vial Cabeza Olmeca.

Hombre muere tras perder el control de su motocicleta en carretera Veracruz-XalapaFoto: N+

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Tragedia en la carretera Veracruz-Xalapa: un motociclista pierde la vida tras perder el control de su unidad. La identidad del fallecido aún es desconocida.

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