¿Quién es Yesenia "N", la Secretaria Particular de Carlos Manzo y Grecia Quiroz Detenida?

Yesenia "N", la secretaria particular del alcalde de Uruapan asesinado, Carlos Manzo, fue detenida el pasado jueves 8 de enero a las afueras de la Casa de la Cultura del municipio michoacano por delitos relacionados con el narcomenudeo.

De acuerdo con reportes preliminares, la detención de la también secretaria particular de Grecia Quirtoz, viuda de Manzo y alcaldesa de Uruapan, estaría relacionada con el homicidio del edil el pasado primero de noviembre.

Noticia relacionada: Detienen a Yesenia "N", Secretaria Particular del Alcalde Asesinado Carlos Manzo; Esto Sabemos

¿Quién es Yesenia "N"?

La hoy detenida fungía como secretaria particular de Carlos Manzo y, tras el homicidio de este, ocupó el mismo cargo en la administración municipal de Grecia Quiroz.

Yesenia "N" tenía una actividad prolífica en redes sociales, donde con fotos y posteos daba cuenta de las actividades que realizaba junto al exalcalde y alcaldesa de Uruapan.

"Carlos Manzo, el mejor presidente de Uruapan, y que sigan ladrando los perros, señal de que vamos avanzando", publicó en su cuenta de Facebook el pasado 22 de diciembre.

"Investigación Han Avanzado": García Harfuch sobre Homicidio de Carlos Manzo

En otra publicación, fechada el 25 de noviembre, Yesenia "N" expresó su apoyo a la alcaldesa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "Apoyo total a la presidenta Grecia Quiroz", escribió.

Así fue la detención de la secretaria particular Carlos Manzo

Yesenia "N" fue detenida el jueves por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) momentos después de haber acompañado a la alcaldesa Grecia Quiroz en un evento con la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

La secretaria particular fue detenida a las afueras de la Casa de la Cultura de Uruapan; al momento de su captura vestía pantalones negros, blusa blanca manga larga y chaleco negro.

Noticias relacionadas:

AMP