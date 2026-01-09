Detienen a Yesenia "N", Secretaria Particular del Alcalde Asesinado Carlos Manzo; Esto Sabemos

Autoridades detuvieron a Yesenia "N", secretaria particular de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre 2025. Su ficha aparece en el Registro Nacional de Detenciones, y según los datos que proporciona fue detenida afuera de la Casa de la Cultura de Uruapan.

En estos momentos se encuentra en el Ministerio Público de la Fiscalía de Michoacán.

Registro Nacional de Detenciones.

¿Por qué fue detenida la secretaria particular de Carlos Manzo?

De acuerdo con los primeros reportes, estaría presuntamente relacionada con el homicidio del alcalde de Uruapan, ocurrido durante la celebración de Día de Muertos, el 1 de noviembre.

Según la ficha de detención, su captura se realizó el jueves 8 de enero a las 16:05 horas.

Historias recomendadas:

Frío Intenso en CDMX: Activan Alertas Naranja y Amarilla en 6 Alcaldías para el 10 de Enero 2026

Información en desarrollo