Los Accidentes y Hechos de Violencia que Marcaron Este 2025 a México

Entramos en cuenta regresiva para el fin de año. Sin duda, este 2025 estuvo marcado por hechos de violencia, desde colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno, hasta la explosión de un coche en Michoacán.

Estos son los hechos de violencia y los accidentes que marcaron a México este 2025

1.- Rancho Izaguirre en Teuchitlán

El 5 de marzo, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de crematorios clandestinos, presuntos restos óseos calcinados y cientos de zapatos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

Encontraron más de mil objetos personales como gorras, calzados, cobijas, vestidos, mochilas y ropa interior.

Noticia relacionada: Hallazgos en Rancho Izaguirre: Más de Mil 300 Fotos de Indicios en Lista Publicada por Fiscalía

La Fiscalía del Estado de Jalisco realizó una jornada de trabajo junto con integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 13 de marzo de 2025 en el Rancho Izaguirre. Foto: Cuartoscuro

2.- Ximena y José, el doble homicidio de los colaboradores de la jefa de Gobierno

La mañana del martes 20 de mayo fueron asesinados Ximena Guzmán, secretaria particular de la Jefa de Gobierno, y José Muñoz, asesor de Clara Brugada.

El doble homicidio sucedió a las 7:30 horas. Ximena y José se encontraban sobre la Avenida Tlalpan, cerca del Metro Xola, en la colonia Moderna. En el video del hecho de una cámara de seguridad de la zona, muestra a un hombre con un casco de motocicleta que espera varios segundos enfrente del automóvil donde se encontraban las víctimas.

Primero disparó a Ximena, quien se encontraba en el vehículo, después, atacó a José, quien iba a subir al vehículo. Tanto Ximena como José se dirigían al trabajo.

Hasta el momento no se sabe el móvil del homicidio. La madrugada del 20 de agosto de 2025, 13 personas fueron detenidas, entre ellas tres que participaron directamente en el doble homicidio.

Noticia relacionada: Caso Ximena Guzmán y José Muñoz: 5 Datos del Doble Homicidio y su Investigación

Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno Clara Brugada, y su asesor José Muñoz fueron asesinados la mañana del 20 de mayo. Foto: Cuartoscuro

3.- Ataque en el CCH Sur

El 22 de septiembre, una agresión de un alumno a un compañero del CCH Sur, UNAM, provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán. La SSC informó que el estudiante murió.

Resultado de esto, el lesionado perdió la vida, mientras que un trabajador forcejeó para intentar contener al probable responsable resultando lesionado por lo que fue llevado a un hospital

Esto provocó en una serie de marchas y suspensión de clases por parte de los alumnos que pedían seguridad. Con la finalidad de proteger a la comunidad y llevar a cabo las investigaciones necesarias fueron suspendidas. La víctima fue identificado como Israel, un joven originario de Veracruz.

Condenamos y lamentamos estos hechos de violencia. Estaremos informando a la comunidad universitaria por las vías oficiales

El agresor, un menor de edad, identificado como Lex Ashton fue detenido, luego de haberse aventado desde el tercer piso del edificio IM del CCH Sur. Fue traslado a un hospital. Es investigado por los delitos de:

Homicidio calificado

Lesiones dolosas

Noticia relacionada: CCH Sur: Estudiantes Narran Ataque y Asesinato de Compañero Hoy; Jóvenes Exigen Justicia

Ataque CCH Sur. Foto: Cuartoscuro

4.- Michoacán, entre asesinatos y la explosión de un auto

Uno de los estados que captó la atención de la sociedad por los hechos de violencia que se registraron ahí, fue Michoacán.

Bernardo Bravo, líder limonero

El 20 de octubre fue localizado sin vida, Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la asociación de citricultores del Valle de Apatzingán en Tierra Caliente. La víctima fue hallada a bordo de su vehículo en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates.

Noticia relacionada: Caso Bernardo Bravo Manríquez: 5 Puntos sobre el Homicidio del Líder Limonero en Michoacán

Bernardo Bravo asesinado en Tierra Caliente, Michoacán

Carlos Manzo, "Bukele de Uruapan"

12 días después, fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, conocido como "El Bukele de Uruapan". El sábado 1 de noviembre a las 20:10 horas, cuando terminaba el Festival de Velas, celebración por el Día de Muertos, fue asesinado el presidente municipal de Uruapan.

Esto derivó en marchas por casi todo el país en demanda de justicia. Su esposa Grecia Quiroz asumió el cargo. Mientras que para pacificar al estado, la presidenta Claudia Sheinbaum, puso en marcha el Plan Michoacán.

La persona que disparó contra el edil fue identificado como un menor de edad, quien fue abatido cuando ya había sido detenido. Además de que, siete de sus escoltas fueron detenidas.

También se detuvo Jorge Armando "N", apodado "El Licenciado", quien, de acuerdo con las investigaciones, coordinó desde un chat la ejecución de Manzo.

Noticia relacionada: Asesinato de Carlos Manzo: ¿Qué es el 'Movimiento del Sombrero', Fundado por Alcalde de Uruapan?

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado. Foto FB: CarlosAlbManzo

Explosión en Coahuayana

Un mes después, el sábado 6 de diciembre a las 11:40 horas se registró la explosión de una camioneta sobre la avenida Rayón sin número, colonia Centro de Coahuayana, frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Michoacán, la unidad que explotó ingresó a Michoacán proveniente de Colima a las 8:30 de la mañana. No tenía reporte de robo, y según el fiscal, fue accionada para que explotara mediante un dispositivo a distancia.

En conferencia de prensa, el fiscal del estado informó que se trata de una camioneta Dodge Ram tipo Dakota color negro que presuntamente transportaba explosivos.

El saldo de este hecho fue de 6 muertos y 11 heridos.

Noticia relacionada: Explosión en Coahuayana Explicada en 3 Puntos: De un Carro que Salió de Colima a las Víctimas

Explosión camioneta en Coahuayana. Foto: Cuartoscuro

5. Explosión de Pipa en Iztapalapa y Waldo´s en Hermosillo, Sonora

Iztapalapa, la tragedia

El 10 de septiembre a las 14:20 horas, la CDMX se detuvo. El punto cero era el Puente de La Concordia en Iztapalapa, una pipa de gas de la empresa SILSA (Grupo Tomza) se había volcado.

Ciudadanos, policías y los mismo heridos ayudaban a personas afectadas por la tragedia. Historias de valentía que ese día conocimos, como el de la abuelita heroína que con su cuerpo cubrió a su nieta, y otras más se sumaban conforme pasaban los días.

Según el más reciente informe de la fiscal de la CDMX, del accidente que dejó 32 muertos y más de 60 heridos, el chofer de la pipa fue el responsable:

Responsabilidad inmediata por parte del conductor, quien desafortunadamente murió por el exceso de velocidad y la pérdida del control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarlo con el muro

Noticia relacionada: A Un Mes de la Explosión en Iztapalapa: Rostros de las 32 Víctimas del Puente de la Concordia

Explosión de pipa en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

Explosión en Waldo´s

El 1 de noviembre a las 15:06 horas ocurrió una explosión en la tienda Waldo's en el Centro de Hermosillo, en Sonora. Primero fue la explosión que fue seguida de un incendio en la tienda Waldo´s.

Testimonios de sobrevivientes y personas cercanas al lugar, narraron que momentos antes se presentaron varios apagones que derivó en una fuerte explosión y una llamarada, que rápidamente alcanzó a dos vehículos estacionados y el interior de la tienda.

Este hecho cobró la vida de 24 personas y dejó a 15 más lesionadas, incluyendo menores de edad.

Noticia relacionada: A Un Mes de la Explosión en Waldo’s: Los Rostros de las 24 Víctimas de la Tragedia en Hermosillo

Explosión en Waldo´s en Hermosillo, Sonora. Foto: N+

6.- Avionazos en Toluca y Galveston

El lunes 15 de diciembre, poco después del mediodía, se registró el desplome de una avioneta privada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México.

El saldo fue de 10 personas fallecidas.

La aeronave siniestrada pertenecía a la empresa Jet Pro, un Cessna Citation III con matrícula XA-PRO, que había despegado del Aeropuerto de Acapulco, Guerrero, y tenía como destino el Aeropuerto de Toluca.

Las víctimas:

La Liga Única de Béisbol de Azcapotzalco confirmó que las víctimas eran beisbolistas que pertenecían a dicha liga.

Noticia relacionada: “Eran Campeones”: Así Fue el Último Juego de los Beisbolistas que Murieron en Avionazo de Toluca

Los beisbolistas pertenecían al equipo llamado Sultanes de Azcapotzalco. Un día antes del accidente, fueron campeones de la liga.

La Liga dio a conocer ocho nombres de las personas que viajaban a bordo de la avioneta que partió de Acapulco, Guerrero, y se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca:

Raúl Gómez Ruiz

Raúl Gómez Buenfil

Olga Janine Buenfil Cardone

Ilse Lizeth Hernández Téllez

Gustavo Palomino Olet

Ximena (menor de edad)

Raúl (menor de edad)

Natalia (menor de edad)

Noticia relacionada: “Eran Campeones”: Así Fue el Último Juego de los Beisbolistas que Murieron en Avionazo de Toluca

Galveston, Texas

Una aeronave King Air ANX 1209 de la Armada de México se accidentó este lunes 22 de diciembre de 2025, durante su aproximación a las inmediaciones de Galveston, Texas, cuando realizaba una misión humanitaria de traslado médico especializado.

El incidente ocurrió en la bahía de West Galveston, en medio de condiciones de densa niebla, cuando la aeronave se dirigía al Aeropuerto Internacional Scholes.

El saldo fue de 6 personas muertas, entre ellas, un menor de 2 años de edad quien era el paciente que trasladaban a EUA para ser atendido en la Fundación Michou y Mau.

El niño Federico, era trasladado a EUA para su atención por las quemaduras que había sufrido en Escárcega, Campeche. Lo acompañaba su mamá, quien está hospitalizada. También murió el doctor Juan Alfonso de Jalisco. Edward Ramírez, el papá del menor, recibió una visa humanitaria que le permitirá viajar a Estados Unidos para regresar el cuerpo de su hijo, y poder ver a su esposa.

Noticia relacionada: Así Eran Fede y Juan Alfonso, el Bebé y el Doctor que Murieron en Avionazo en Galveston, Texas

Accidente aéreo de Semar en Galveston, Texas. Foto: AP

Historias recomendadas: