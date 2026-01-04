Doble Frente Frío en México y Corriente en Chorro Dejarán Temperaturas de Hasta -10°C Mañana

Las bajas temperaturas se han apoderado de gran parte del país desde hace algunas semanas y, aunque por momentos parecen dar tregua, se prevé que este lunes 5 de enero 2026 regresen recargadas. Un doble frente frío en conjunto con una corriente en chorro llevarán el termómetro hasta a -10° Celsius. Conoce aquí cómo estará el clima mañana.

Y es que desde este domingo, las autoridades meteorológicas y de Protección Civil han emitido alertas por los pronósticos de descenso de temperaturas.

Además, enero es uno de los meses en los que se prevén mayor número de sistemas frontales de la temporada de frío 2025-2026, con un pronóstico de seis, solo rebasado por siete para diciembre pasado.

Video: Frío Provoca Infecciones Respiratorias: Recomendaciones para Evitar Complicaciones

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este lunes 5 de enero 2025?

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 26 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional, originará descenso de temperatura y rachas de viento de 30 a 50 km/h en dicha región.

Simultáneamente, un nuevo frente frío, el número 27, se aproximará al noroeste de México y en combinación con la corriente en chorro subtropical, generarán descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en la mencionada región, así como chubascos en Baja California.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable, con predominio de cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto de la República Mexicana; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos, señala el SMN:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

¿Cómo estará el clima en México mañana?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Historias recomendadas:

La Última Ruta de Roberto Hernández, el Repartidor Arrollado y Arrastrado por un Automóvil

¿A qué Hora Será la Audiencia de Nicolás Maduro Mañana Ante el Tribunal Federal de NY?



DMZ