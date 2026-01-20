Estas 6 Letras Reciben Pago de Pensión Bienestar el 21 y 28 de Enero 2026: Calendario por Día

El Calendario de Pagos de la Pensión del Bienestar está por concluir, así que si aún no recibes tu depósito, mantente pendiente del saldo de tu Tarjeta del Bienestar. En N+ te adelantamos cuáles son las 6 letras que cobrarán los miércoles 21 y 28 de enero.

El dinero que caiga en tu cuenta durante este mes corresponde al bimestre enero-febrero, por lo que ya debe presentar el aumento acordado por el Gobierno de México tanto para la Pensión de Adultos Mayores como Mujeres Bienestar.

Será hasta marzo cuando caiga el siguiente pago de la Pensión del Bienestar, dado que se trata de un apoyo económico bimestral.

Y dado que los pagos se hacen de forma escalonada, ya te hemos compartido quiénes recibieron su depósito el 19 de enero, 18 de enero, 17 de enero y así sucesivamente.

Ten en cuenta que los depósitos se hacen en días hábiles, por lo que los pagos se suspenden los días viernes y se retoman los lunes del mes, tanto para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad.

Video: Calendario Pago Pensión Bienestar 2026 Enero Febrero Puebla

¿Cuáles son las 6 letras que reciben Pago del Bienestar el 21 y 28 de enero 2026?

Dado el interés que generan las fechas de depósito del Calendario del Bienestar, te compartimos cuáles son las iniciales de las personas que cobran este miércoles 21 de enero de 2026. Se trata de las letras P y Q.

De hecho, el miércoles 28 de enero es el último día en el que habrá pago a beneficiarios de la Pensión del Bienestar, por lo que ese día se depositará a las personas cuyo primer apellido inicie con las letras W, X, Y, Z.

Recuerda que el depósito de tu pensión cae directamente en tu tarjeta del Bienestar, por lo que los recursos puedes emplearlos para hacer compras, o retiros directamente en sucursales bancarias.

¿Quiénes recibirán más dinero de la Pensión Bienestar en 2026?

Como te adelantamos, los beneficiarios de la Pensión para adultos mayores y Mujeres con Bienestar recibirán más dinero a partir de enero de 2026 dado que se incrementó el monto del apoyo económico.

Así lo dio a conocer Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, el pasado mes de diciembre de 2025. Cuando informó sobre el incremento en el apoyo económico. De modo que los montos actualizados quedan de la siguiente forma:

Pensión de Adultos Mayores paga 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar paga 3,100 pesos

Pensión Personas con Disparidad paga 3,300 pesos

Programa para Madres Trabajadoras 1,650 pesos

Video: Me Pueden Quitar la Pension por Viudez del IMSS Si Me Vuelvo a Casar

¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta Bienestar?

Si tu inicial ya se reflejó en el Calendario de Pagos del Bienestar y quieres saber si ya cayó el depósito en tu cuenta, puedes verificarlo con distintos métodos.

App del Banco del Bienestar

Descarga la aplicación "Banco del Bienestar" en tu celular

Ingresa tu número celular y los 16 dígitos de tu tarjeta

Crea una contraseña y accede para ver el saldo y movimientos

Teléfono

Llama al 800 900 2000

Sigue las instrucciones del menú telefónico y da clic en la opción "Consultar tu saldo y Movimientos".

Página web del Gobierno del Bienestar

Ingresa a la página web de la Secretaría del Bienestar

Ten a la mano tu CURP para verificar el estado de tu pago y la fecha de dispersión

Historias Recomendadas