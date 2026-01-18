Calendario de Pago Pensión Bienestar 19 a 23 de Enero: Estas Mujeres y Adultos Cobran en Banco

Llegamos a la tercer semana de depósitos del calendario de pagos de la Pensión Bienestar, y si aún no sabes cuándo pagan el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos qué letras cobran en las fechas de pago del 19 al 23 de enero 2026, pues hay que recordar que en esta dispersión también cobran las personas con discapacidad y madres solteras trabajadoras.

Para este año el programa Bienestar de adultos mayores tuvo un aumento en el pago bimestral, mismo que dio a conocer la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Y como muchas personas quieren formar parte de las pensiones, en una nota ya te dijimos si habrá registro en febrero 2026 y qué piden a las mujeres y hombres de 30 a 64 años para inscribirse este año.

¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar a los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en enero 2026?

Ariadna Montiel Reyes fue la encargada de dar a conocer las fechas de pago y será del 5 al 28 de enero cuando se realice la dispersión del primer depósito de las pensiones Bienestar de este año.

Durante todo este lapso de depósito todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de enero-febrero 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 19 al 23 de enero 2026: Lista de letras

En todo este primer mes del año no habrá ningún día feriado, eso significa que la dispersión del pago de la Pensión del Bienestar se hará sin interrupciones, y para que no busques cuánto te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana:

Letra M : Lunes 19 de enero 2026.

: Lunes 19 de enero 2026. Letras N, Ñ, O : Martes 20 de enero 2026.

: Martes 20 de enero 2026. Letras P, Q : Miércoles 21 de enero 2026.

: Miércoles 21 de enero 2026. Letra R: Jueves 22 y viernes 23 de enero 2026.

¿Cuánto pagan a los adultos mayores y Madres Solteras Trabajadoras?

Para enero y en cada dispersión que haya de la Pensión de Bienestar 2026, los adultos mayores cobran 6,400 pesos por beneficiario ya con el aumento anunciado por Ariadna Montiel Reyes. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Madres Solteras y Trabajadoras les depositan la cantidad de 1,650 pesos.

