Apoyo Bienestar a Mujeres de 18 a 64 Años Vuelve en 2026: Requisitos para Cobrar Hasta $15,600

Apenas pasaron unos cuantos días del nuevo año y para todas las personas que quieren información del apoyo para mujeres de 18 a 64 años de edad, acá te mostramos todos los requisitos que piden para realizar el registro a la Tarjeta Violeta Bienestar 2026, que da un pago de hasta 15 mil 600 pesos a las beneficiarias.

Apenas hace unos días te contamos todos los detalles del bono mujer Bienestar 2026 de 18 a 64 años, para que sepas todos los requisitos que debes cumplir para solicitar dicho préstamo en este año. Además, te mostramos todos los programas que dan pago en enero a sus beneficiarios en todo México.

¿Cuándo hay registro al apoyo para mujeres de 18 a 64 años en 2026?

El apoyo para mujeres de 18 a 64 años que d un pago de hasta 15,600 pesos en 2026 es la Tarjeta Violeta Bienestar, programa que se entrega a personas del sexo femenino que vivan en los estados de Guerrero, Baja California y Guanajuato, aunque cada entidad tiene sus propias reglas de operación.

Por ejemplo, la Tarjeta Violeta de Baja California se le entrega a mujeres jefas de familia de 18 a 64 años. Mientras que en Guerrero es para personas de 18 y hasta los 59 años y en Guanajuato el principal requisito es residir en la capital y ser mayor de edad.

Requisitos de registro a la Tarjeta Violeta Bienestar 2026 para mujeres de 18 a 64 años

Para todas las personas que vivan en las entidades antes mencionadas, a continuación te mostramos los requisitos que se deben cumplir para poder hacer el registro a la Tarjeta Violeta 2026.

Requisitos Tarjeta Violeta Guerrero

Ser madre de al menos una hija o hijo menor de edad, o tener la custodia de un menor de edad.

Copia del INE vigente.

Copia del CURP actualizado a este año.

Copia del Acta de Nacimiento de al menos una de las hijas.

Constancia que compruebe que el menor de edad estudia en el sistema educativo nacional.

Requisitos Tarjeta Violeta Bienestar Baja California

Identificación oficial vigente (INE) con domicilio en Baja California.

CURP.

Ingresos menores a 13 mil pesos mensuales.

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Acta de nacimiento de los dependientes económicos menores de 21 años.

Comprobante de estudios de los dependientes económicos menores de 21 años (constancia, boleta, recibo de inscripción, etc.)

Requisitos Tarjeta Violeta Guanajuato

Ser mujer mayor de edad del Municipio de Guanajuato y de nacionalidad mexicana.

Realizar el preregistro en línea en la página del Municipio de Guanajuato de IMAIM imaim.guanajuatocapital.gob.mx .

. Original y copia simple legible para cotejo de identificación oficial vigente, que acredite el domicilio en el municipio de Guanajuato, Guanajuato.

Copia simple legible de Clave Única de Registro de Población (CURP).

Original y copia simple legible para cotejo de comprobante de domicilio, pudiendo ser éste de luz o agua, no mayor a 3 meses de antigüedad, en su caso, original de la constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento.

Solicitud elaborada de ingreso al programa.

Aviso de Privacidad, firmado de manera autógrafa.

Carta de Agradecimiento.

Carta Protesta de Decir Verdad.

Formato elaborado.

Ya con toda esta información, las personas ya solo deben esperar a que salgan las nuevas convocatorias para hacer el registro a la Tarjeta Violeta. Te recordamos que el apoyo para mujeres de 18 a 64 años da un pago bimestral de 2,600 pesos, lo que al año son 15,600 pesos producto de seis dispersiones.

