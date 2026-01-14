Inicio Estados Apoyo Bienestar a Mujeres de 18 a 64 Años Vuelve en 2026: Requisitos para Cobrar Hasta $15,600

Apoyo Bienestar a Mujeres de 18 a 64 Años Vuelve en 2026: Requisitos para Cobrar Hasta $15,600

Si buscas un bono mujer Bienestar 2026 de 18 a 64 años, checa los requisitos para hacer el registro a la Tarjeta Violeta, que da un apoyo de hasta 15,600 pesos

Apoyo para mujeres de 18 a 64 años vuelve en 2026 requisitos para pedir Tarjeta Violeta Bienestar de 15,600 pesos

El apoyo Bienestar para mujeres e 18 a 64 años de hasta 15,600 pesos se brinda en todo el 2026. Foto: Facebook Tutorías UAGro

Apenas pasaron unos cuantos días del nuevo año y para todas las personas que quieren información del apoyo para mujeres de 18 a 64 años de edad, acá te mostramos todos los requisitos que piden para realizar el registro a la Tarjeta Violeta Bienestar 2026, que da un pago de hasta 15 mil 600 pesos a las beneficiarias. 

Apenas hace unos días te contamos todos los detalles del bono mujer Bienestar 2026 de 18 a 64 años, para que sepas todos los requisitos que debes cumplir para solicitar dicho préstamo en este año. Además, te mostramos todos los programas que dan pago en enero a sus beneficiarios en todo México.

¿Cuándo hay registro al apoyo para mujeres de 18 a 64 años en 2026?

El apoyo para mujeres de 18 a 64 años que d un pago de hasta 15,600 pesos en 2026 es la Tarjeta Violeta Bienestar, programa que se entrega a personas del sexo femenino que vivan en los estados de Guerrero, Baja California y Guanajuato, aunque cada entidad tiene sus propias reglas de operación.

Por ejemplo, la Tarjeta Violeta de Baja California se le entrega a mujeres jefas de familia de 18 a 64 años. Mientras que en Guerrero es para personas de 18 y hasta los 59 años y en Guanajuato el principal requisito es residir en la capital y ser mayor de edad.

Requisitos de registro a la Tarjeta Violeta Bienestar 2026 para mujeres de 18 a 64 años

Para todas las personas que vivan en las entidades antes mencionadas, a continuación te mostramos los requisitos que se deben cumplir para poder hacer el registro a la Tarjeta Violeta 2026.

Requisitos Tarjeta Violeta Guerrero

  • Ser madre de al menos una hija o hijo menor de edad, o tener la custodia de un menor de edad.
  • Copia del INE vigente.
  • Copia del CURP actualizado a este año.
  • Copia del Acta de Nacimiento de al menos una de las hijas.
  • Constancia que compruebe que el menor de edad estudia en el sistema educativo nacional.

Requisitos Tarjeta Violeta Bienestar Baja California

  • Identificación oficial vigente (INE) con domicilio en Baja California.
  • CURP.
  • Ingresos menores a 13 mil pesos mensuales.
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
  • Acta de nacimiento de los dependientes económicos menores de 21 años.
  • Comprobante de estudios de los dependientes económicos menores de 21 años (constancia, boleta, recibo de inscripción, etc.)

Requisitos Tarjeta Violeta Guanajuato

  • Ser mujer mayor de edad del Municipio de Guanajuato y de nacionalidad mexicana.
  • Realizar el preregistro en línea en la página del Municipio de Guanajuato de IMAIM imaim.guanajuatocapital.gob.mx.
  • Original y copia simple legible para cotejo de identificación oficial vigente, que acredite el domicilio en el municipio de Guanajuato, Guanajuato.
  • Copia simple legible de Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Original y copia simple legible para cotejo de comprobante de domicilio, pudiendo ser éste de luz o agua, no mayor a 3 meses de antigüedad, en su caso, original de la constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento.
  • Solicitud elaborada de ingreso al programa.
  • Aviso de Privacidad, firmado de manera autógrafa.
  • Carta de Agradecimiento.
  • Carta Protesta de Decir Verdad.
  • Formato elaborado.

Ya con toda esta información, las personas ya solo deben esperar a que salgan las nuevas convocatorias para hacer el registro a la Tarjeta Violeta. Te recordamos que el apoyo para mujeres de 18 a 64 años da un pago bimestral de 2,600 pesos, lo que al año son 15,600 pesos producto de seis dispersiones.

