Prepárate para el Registro de Pensión Bienestar 30 a 64 Años: ¿Será en Febrero 2026? Esto Piden
Andrés Olmos N+
El programa Bienestar de 30 a 64 años abrirá registro en 2026, por eso checa qué piden a hombres y mujeres para solicitar la pensión de 3,300 pesos
COMPARTE:
Mucha gente espera con ansias a que la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años de edad abra registro en 2026, por tal motivo, acá te decimos si la inscripción será en febrero próximo y qué piden para solicitar el apoyo económico de 3,300 pesos bimestrales en México.
Debido que la Pensión Bienestar dio un pago en enero 2026 para personas de 30 a 64 años, en una nota ya te dijimos cuántos registros habrá este año y los requisitos para poder entrar al programa social que se entrega en México.
¿La Pensión Bienestar de 30 a 64 años abrirá registro en febrero 2026?
Te recordamos que el apoyo de 30 a 64 años lo otorga la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad y aunque la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, aún no da a conocer fechas oficiales de la próxima etapa de inscripciones, es muy probable que en febrero 2026 se abra una nueva etapa de recepción de solicitudes.
Nota relacionada: Apoyo Bienestar a Mujeres de 18 a 64 Años Vuelve en 2026: Requisitos para Cobrar Hasta $15,600
Tomando como referencia el 2025, justo en febrero se abrió el registro de la Pensión Bienestar adultos mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras. Por eso, se espera que en este 2026 ocurra lo mismo, pero para eso habrá que estar pendientes de los anuncios que haga Ariadna Montiel a través de sus redes sociales oficiales.
¿Qué piden para el registro de la Pensión Bienestar 30 a 64 años en 2026?
Para poder entrar al programa Bienestar de 30 a 64 años, los hombres y mujeres interesadas deben cumplir con algunos requisitos importantes y tener a la mano los siguientes documentos:
- Mujeres y hombres de 30 a 64 años deben presentar alguna discapacidad permanente y vivir en alguno de los siguientes estados que conforman el convenio para la universalización de la Pensión Bienestar para discapacitados:
- Baja California.
- Baja California Sur.
- Campeche.
- Chiapas
- Colima.
- Ciudad de México.
- Estado de México.
- Guerrero.
- Hidalgo.
- Michoacán
- Morelos.
- Nayarit.
- Oaxaca.
- Puebla.
- Quintana Roo.
- San Luis Potosí.
- Sinaloa.
- Sonora.
- Tabasco.
- Tamaulipas.
- Tlaxcala.
- Veracruz.
- Yucatán.
- Zacatecas.
-
En los estados sin convenio, la Pensión Bienestar de 30 a 64 años la pueden pedir personas que vivan en municipios o localidades indígenas, son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.
- Acta de nacimiento en original y copia.
- Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).
- Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.
- Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).
- Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.
Nota relacionada: ¿Habrá Registro a Pensión Bienestar en Febrero 2026? Mujeres y Hombres con Prioridad de Entrada
A la espera de que llegue información oficial del próximo registro de la Pensión para hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años en 2026, te recordamos que los beneficiarios que cobraron su primer pago en enero, al finalizar el año deberán cobrar hasta 19 mil 800 pesos.
Historias recomendadas: