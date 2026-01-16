Prepárate para el Registro de Pensión Bienestar 30 a 64 Años: ¿Será en Febrero 2026? Esto Piden

Mucha gente espera con ansias a que la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años de edad abra registro en 2026, por tal motivo, acá te decimos si la inscripción será en febrero próximo y qué piden para solicitar el apoyo económico de 3,300 pesos bimestrales en México.

Debido que la Pensión Bienestar dio un pago en enero 2026 para personas de 30 a 64 años, en una nota ya te dijimos cuántos registros habrá este año y los requisitos para poder entrar al programa social que se entrega en México.

¿La Pensión Bienestar de 30 a 64 años abrirá registro en febrero 2026?

Te recordamos que el apoyo de 30 a 64 años lo otorga la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad y aunque la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, aún no da a conocer fechas oficiales de la próxima etapa de inscripciones, es muy probable que en febrero 2026 se abra una nueva etapa de recepción de solicitudes.

Tomando como referencia el 2025, justo en febrero se abrió el registro de la Pensión Bienestar adultos mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras. Por eso, se espera que en este 2026 ocurra lo mismo, pero para eso habrá que estar pendientes de los anuncios que haga Ariadna Montiel a través de sus redes sociales oficiales.

¿Qué piden para el registro de la Pensión Bienestar 30 a 64 años en 2026?

Para poder entrar al programa Bienestar de 30 a 64 años, los hombres y mujeres interesadas deben cumplir con algunos requisitos importantes y tener a la mano los siguientes documentos:

Mujeres y hombres de 30 a 64 años deben presentar alguna discapacidad permanente y vivir en alguno de los siguientes estados que conforman el convenio para la universalización de la Pensión Bienestar para discapacitados:

Baja California. Baja California Sur. Campeche. Chiapas Colima. Ciudad de México. Estado de México. Guerrero. Hidalgo. Michoacán Morelos. Nayarit. Oaxaca. Puebla. Quintana Roo. San Luis Potosí. Sinaloa. Sonora. Tabasco. Tamaulipas. Tlaxcala. Veracruz. Yucatán. Zacatecas.

En los estados sin convenio , la Pensión Bienestar de 30 a 64 años la pueden pedir personas que vivan en municipios o localidades indígenas , son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

A la espera de que llegue información oficial del próximo registro de la Pensión para hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años en 2026, te recordamos que los beneficiarios que cobraron su primer pago en enero, al finalizar el año deberán cobrar hasta 19 mil 800 pesos.

