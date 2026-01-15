Confirman Nuevo Registro al Apoyo de $40,000 de Vivienda Bienestar 2026: Requisitos y Cómo Pedir

Con el inicio de año miles de programas se renovaron y para sorpresa de muchos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó un nuevo registro al apoyo de $40,000 para el Mejoramiento de Vivienda Bienestar 2026, por tal motivo acá te decimos los requisitos y cómo pedir la ayuda económica de casas en este año.

Además del programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, en una nota ya te dijimos a qué ciudades de México llegarán las casas CONAVI en 2026, esto gracias a información que dio a conocer el titular de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras.

Apoyo de $40,000 para Vivienda: ¿Cuándo habrá registro en 2026?

Durante la mañanera del pasado 14 de enero, Claudia Sheinbaum confirmó que con el programa de Vivienda para el Bienestar se beneficiarán a cerca de 8 millones de familias en todo México, con la entrega de casas CONAVI y el otorgamiento del apoyo de 40 mil pesos que da el programa de mejoramiento de viviendas.

La presidenta de México señaló que durante el 2025 se otorgaron 420 mil apoyos de Mejoramiento de Vivienda Bienestar, lo que representa el 104 por ciento de la meta, por lo que este año se espera la entrega de más apoyos de 40 000 mil pesos.

¿Cómo pedir el apoyo de 40 000 para Mejoramiento de Vivienda Bienestar 2026? Requisitos

Recordemos que en todo el año anterior el programa de mejoramiento de vivienda se entregó en los 10 municipios que comprenden la zona oriente del Estado de México, por lo que para 2026 el objetivo es llegar a otras zonas urbanas con rezago social del país.

En un inicio el apoyo de $40,000 para vivienda tuvo registro de forma presencial en la casa de las personas que más lo necesitaban, esto gracias a un censo que realizaron los servidores de la nación para poder integrar el padrón de los primeros beneficiarios.

Para este año, se desconoce si la inscripción se hará bajo el mismo formato o se instalarán módulos de registro CONAVI. Mientras llega la convocatoria, acá te damos requisitos para solicitar el apoyo de Vivienda Bienestar 2026:

Ser mayor de 18 años y habitar la vivienda que se pretende mejorar.

No contar con vivienda distinta a la que se registra en el programa.

Tener ingresos familiares bajos, generalmente de hasta dos salarios mínimos mensuales.

Pertenecer a sectores priorizados, como mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad o familias en situación de rezago social.

Con toda esta información, solo falta a que se de a conocer información oficial del nuevo registro del apoyo de 40,000 pesos para el Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar 2026, con las fechas y lugares donde se podrá hacer la inscripción al programa social.

