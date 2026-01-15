¿Habrá Registro Mujeres con Bienestar 2026 de 18-59 Años? Esto Necesitas Para Entrar al Programa

Se viene un año de consolidación para el apoyo Mujeres con Bienestar, pues en 2026 sí habrá registro para personas de 18 a 59 años de edad, por tal motivo acá te decimos qué necesitas para entrar al programa a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de México en este año y cómo recuperar tu folio, pues ese requisito será importante para hacer el trámite en el Edomex.

Para sepas cuánto dan en Mujeres con Bienestar 2026, en una nota ya te confirmamos que no habrá aumento para este año. De igual forma, te dijimos cómo aprovechar las miles de bajas que hubo tras el pago de diciembre 2025.

¿Mujeres con Bienestar tendrá registro 2026 de 18 a 59 años?

El programa Mujeres con Bienestar sí abrirá registro en 2026, pero solamente para todas las personas que hayan hecho su pre-registro en línea en 2023 o 2024 y que cuente con su número de folio.

Es importante que las personas que cuentan con su folio de pre-registro en Mujeres con Bienestar tengan paciencia, ya que además de las bajas que habrá en 2026, el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, confirmó que el apoyo subirá el número de beneficiarias, pasando a de 650 mil a 700 mil mujeres con tarjeta activa para poder cobrar.

¿Cómo recuperar mi folio de Mujeres con Bienestar?

Debido a que el folio es el requisito más importante para entrar a Mujeres con Bienestar 2026 en el Edomex, existen cuatro forman que puedes recuperarlo, en caso de que lo hayas perdido:

Verifica el sobre en el que entregaron tu tarjeta Mujeres con Bienestar. Ahí puedes checar tu número de folio. Checa los correos electrónicos o mensajes de texto SMS que te enviaron por parte del programa, en alguno debe venir tu folio. Llama número de teléfono 55 9370 1223. En cuanto te contesten puedes solicitar la recuperación de tu número de folio. Manda un correo electrónico a la dirección at.mujeresconbienestar@edomex.gob.mx. Solicita tu número de folio de nuevo.

Además del folio, lo que también se necesita para hacer el registro a Mujeres con Bienestar 2026 es que las personas de 18 a 59 años reciban un mensaje de texto al número de celular que pudieron al momento de hacer su pre-registro. Con eso podrán hacer su inscripción al apoyo económico de 2,500 pesos de forma presencial, solo deben llevar en original y copia los documentos que les sean requeridos a la sede que les piden, en la fecha y hora indicada.

