¿Qué Mujeres y Adultos Mayores Cobran Pensión Bienestar 19 y 26 de Enero 2026? Apellidos
El calendario de pago de la Pensión Bienestar marca el 28 de enero como el último día de depósito para beneficiarios
¿Ya te cayó el depósito? Si eres beneficiario de la Pensión del Bienestar y aún no recibes el dinero del primer bimestre, paciencia. La Secretaría del Bienestar dio a conocer que el calendario de pagos abarcará hasta el 28 de enero, por lo que en N+ te adelantamos qué apellidos y letras cobran el 19 y 26 de enero.
Este calendario aplica para los beneficiarios de la Pensión de Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Madres Trabajadoras y Personas con Discapacidad, por lo que si estás registrado en alguno de estos grupos debes estar pendiente del saldo de tu tarjeta del Bienestar.
Dado que los pagos se realizan en forma escalonada, ya te dimos a conocer qué letras cobran durante la semana del 18 al 23 de enero. Aunque sí tienes dudas lo puedes consultar directamente con tu CURP en la página de la Secretaría del Bienestar.
Recuerda que al tratarse de un apoyo universal, lo reciben todas las personas que estén inscritas, lo único que cambia es el día que reciben el depósito.
¿Qué mujeres y adultos mayores reciben la Pensión Bienestar el 19 y 26?
Dado que el calendario de pagos ha ido avanzando con el mes de enero, este lunes 19 corresponderá el pago a los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años cuyo primer apellido inicie con la letra M.
Mientras que el para el próximo lunes 26 de enero, continuará el pago para hombres mayores de 65 años y mujeres desde los 60 años cuyo primer apellido inicie con la letra S.
A continuación hallarás un listado con una muestra de apellidos que recibirán la pensión según las letras y fechas antes mencionadas. Ten en cuenta que se trata de ejemplos, y en todo caso recibirán el pago todas aquellas personas cuyos apellidos tengan las iniciales M y S.
Lunes 19 de enero - Letra M
- Martínez
- Morales
- Mendoza
- Moreno
- Méndez
- Medina
- Márquez
- Mejía
- Maldonado
- Miranda
- Molina
Lunes 26 de enero - Letra S
- Sánchez
- Salazar
- Santiago
- Soto
- Silva
- Sandoval
- Solís
- Santos
- Salas
- Serrano
- Salinas
- Suárez
¿Cómo saber si ya te cayó tu pago de la Pensión Bienestar?
Si tu apellido está en el listado anterior o inicia con las iniciales antes escritas, debes tener en cuenta que existen distintas formas para consultar si el dinero correspondiente al bimestre enero-febrero ya te fue depositado.
La primera contempla acudir a la sucursal del Banco Bienestar más cercana a tu domicilio y consultar tu saldo directamente en el cajero o ventanilla.
También puedes verificar el saldo vía la app móvil del Banco del Bienestar. Para ello, debes de tener tu smartphone a la mano y descargar la aplicación.
- Ingresa tu número celular y los 16 números de tu tarjeta
- Ingresa tu NIP del Cajero Automático
- Crea y Confirma una Contraseña Segura
- Inicia Sesión para Consultar el saldo y movimientos
Otro método es vía telefónica. Una vez que llames al número 800-900-2000, sigue las instrucciones de la operadora para conocer el saldo total que hay en tu tarjeta del Banco del Bienestar.
Así como vía WhatsApp, para ello debes guardar el número 55 9337 2498 como contacto en tu celular.
Abre WhatsApp y envía un mensaje con el texto "Saldo". Ojo, porque tiene que ser con el mismo número que tienes registrado. Recibirás una respuesta automática con tu saldo.
