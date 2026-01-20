Entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina Mañana en CDMX: Lista de 16 Escuelas que Reparten y Dónde

Atención, papás. Si tu hijo ya está registrado a la Beca Rita Cetina, en enero hay entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para alumnos de secundaria, por lo que en N+ te adelantamos el listado de escuelas que reparten el plástico y dónde debes recogerlo.

Si bien durante septiembre y octubre de 2025 tuvo lugar el último periodo de registro para estudiantes de Secundaria, los primeros días de enero de 2026 se dio a conocer que se ponía en marcha la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina.

El monto que se entrega a los beneficiarios depende del momento en que la familia comenzó a formar parte del programa, el número de estudiantes que la integran y su nivel educativo.

Además, este año se dio a conocer que se abrirá el registro para la Beca Rita Cetina para Primaria, por lo que te compartimos las fechas de pago y de asambleas informativas.

Video. ¿Qué se Necesita para Recibir la Beca Universal ‘Rita Cetina Gutiérrez’?

¿Qué escuelas reparten la tarjeta de Beca Rita Cetina el 21 de enero 2026?

Ahora bien, si tu hijo se encuentra dentro de los estudiantes que reciben su tarjeta de la Beca Rita Cetina en enero, debes estar pendiente de la comunicación en tu escuela.

En el caso específico de estudiantes de la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México, que reciben su tarjeta el 21 de enero 2026. Se dio a conocer un listado con nombres de escuelas, cuyos beneficiarios se deben presentar al Centro de Atención de Becas del Bienestar (CABB) Tezonco, ubicado en esquina avenida Tláhuac y avenida Zacatlán, entre Libertad y Callejón De las Flores, Área Federal Panteón de San Lorenzo, en Iztapalapa. C.P. 09790.

Es muy importante que acudas por la tarjeta dentro del horario y dirección establecidas, toda vez que será a través de la Tarjeta Rita Cetina que te hagan el depósito del apoyo económico.

En el listado que hallarás a continuación se expone la Clave del Centro de Trabajo (CCT), el nombre de la escuela, así como los horarios en los que los beneficiarios deben acudir.

Lista Completa de 16 escuelas y horario de atención

CCT 09DES0314H / Escuela Blas Galindo atiende de 08:00 a 09:00 horas CCT 09DES0319C / Escuela Cuauhtémoc atiende de 08:00 a 09:00 horas CCT 09DES4319D / Escuela Cuauhtémoc atiende de 08:00 a 09:00 horas CCT 09DST0113C / Escuela Secundaria Técnica 123 atiende de 08:00 a 09:00 CCT 09DST0089T / Escuela Secundaria Técnica 89 atiende de 08:00 a 09:00 CCT 09DES0249Y / Escuela México-Tenochtitlán atiende de 08:00 a 09:00 CCT 09DES4249Z / Escuela México-Tenochtitlán atiende 08:00 a 09:00 horas CCT 09DES0321R / Escuela Acamapichtli atiende de 13:00 a 14:00 horas CCT 09DES0226N / Escuela Estado de Veracruz atiende de 13:00 a 14:00 horas CCT 09DES0275W / Escuela José María Velasco atiende de 14:00 a 15:00 horas CCT 09DES4275X / Escuela José María Velasco atiende de 14:00 a 15:00 horas CCT 09DES0084F / Escuela José Martí atiende de 15:00 a 16:00 horas CCT 09DES4084G / Escuela José Martí atiende de 15:00 a 16:00 horas CCT 09DES0315G / Escuela José Vasconcelos atiende de 15:00 a 16:00 horas CCT 09DES0287A / Escuela Julio Verne atiende de 16:00 a 17:00 horas CCT 09DES4287B / Escuela Julio Verne atiende de 16:00 a 17:00 horas

¿Cuánto da la Beca Rita Cetina a estudiantes de secundaria?

De acuerdo con las reglas de operación del programa, los montos que se entregan dependen del número de estudiantes que integren una familia. De modo que las familias que tengan sólo 1 estudiante cursando el primero, segundo o tercero de secundaria recibirán 1,900 pesos.

En tanto que aquellas familias compuestas por dos o más estudiantes de secundaria recibirán 1,900 pesos por el primer alumno, y 700 pesos extra por cada estudiante adicional.

Video: Beca Benito Juárez Redujo Deserción Escolar en Bachillerato: Sheinbaum

¿Cuándo es el registro a la Beca Rita Cetina de Primaria?

Julio León, coordinador Nacional de Becas del Bienestar del Gobierno de México, dio a conocer que en febrero serán las asambleas informativas para dar a conocer los detalles de la Beca Rita Cetina para primaria.

Por lo que se prevé que en marzo de 2026 inicie el registro de alumnos de primaria al apoyo anual de 2,500 pesos.

