Lista: Escuelas que Entregan Tarjetas Beca Rita Cetina Mañana 20 de Enero 2026 en CDMX

Inició la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en la Ciudad de México (CDMX), y acá en N+ te traemos la lista de escuelas donde repartirán los medios de pago mañana 20 de enero de 2026 para que no pierdas la oportunidad de acudir por tu plástico.

En enero comenzó la distribución de las tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios de secundaria que se registraron en septiembre del año pasado y en una nota previa ya te dijimos los requisitos para recoger tu beneficio, además de cómo saber el estatus para recibir este apoyo.

En caso de que no seas de la CDMX, aquí puedes consultar dónde entregarán tarjetas esta semana del 19 al 22 de enero en las distintas entidades del país, pues es importante acudir en el día estipulado, de lo contrario tendrás que esperar una reprogramación para que te den tu medio de pago.

Lista de escuelas en CDMX que entregan tarjetas de Rita Cetina mañana

En escuelas de las alcaldías Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez, se realizará la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina este martes 20 de enero. Esta es la lista de secundarias por demarcación y los horarios de reparto:

Miguel Hidalgo

Don Benito Juárez : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Ida Appendini Dagasso : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. Escuela Secundaria Técnica 5 : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. Nagoya : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Deporte Para Todos : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. Maximiliano Ruiz Castañeda : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Escuela Secundaria Técnica 4 : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Margarita Paz Paredes: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

Gustavo A. Madero

José López Portillo y Weber : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. Margarita Maza De Juárez 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

07:30 A. M. a 11:00 A. M. Escuela Secundaria Técnica 30 : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. Xipe Totec : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Unión De Repúblicas Socialistas : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Leona Vicario: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

Cuauhtémoc

Escuela Secundaria Técnica 8 : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. Manuel Mario Cerna Castelazo : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Escuela Secundaria Técnica 12 : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Antonio Ballesteros Usano : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. José Vasconcelos : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Ana María Berlanga : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. Presidente Valentín Gómez Farías : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. Pedro Díaz : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Presidente Valentín Gómez Farías : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. Escuela Secundaria Técnica 10: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. Jorge Quijano : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. General Augusto César Sandino : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Escuela Secundaria Técnica 42 : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. José Manuel Ramos : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. Escuela Secundaria Técnica 6: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

Coyoacán

Escuela Secundaria Técnica 17 : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Vicente Guerrero : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. Ramón López Velarde : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Delegación Coyoacán : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. José Enrique Rodó : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. Ángel Salas Bonilla : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Ludwig Van Beethoven: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

Benito Juárez

Leopoldo Ayala : Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M.

: Horario de 07:30 A. M. a 11:00 A. M. Tomás Garrigue Masaryk : Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M. Escuela Secundaria Técnica 14: Horario de 02:00 P. M. a 05:00 P. M.

En los próximos días comenzará la entrega de tarjetas en otras alcaldías de la CDMX, como Iztapalapa y La Magdalena Contreras, por lo cual te recomendamos estar al pendiente de las noticias de N+ de la Beca Rita Cetina así como de los Canales de Becas Bienestar para saber dónde será la distribución.

¿Qué debes llevar a la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina?

A tu cita para recoger la tarjeta del Bienestar, debes acudir con los siguientes documentos para asegurar que te den tu medio de pago en el que comenzarás a recibir los depósitos del apoyo económico de secundaria de por lo menos 1,900 pesos bimestrales:

Acta de nacimiento de la madre, padre o tutor y estudiante.

CURP de la madre, padre o el tutor y estudiante.

Comprobante de domicilio reciente.

Identificación oficial (original y copia) de la madre, padre o tutor.

Con esta información, ya puedes saber si mañana recibirás la tarjeta de la Beca Rita Cetina en la secundaria de tu hijo o hija para que acudas por tu beneficio, ya que de lo contrario deberás esperar a un reprogramación lo cual podría tardar tiempo.

