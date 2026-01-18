¿Cuándo Habrá Pago de la Beca Rita Cetina Primaria en 2026? Fecha Estimada tras Registro

Si tienes hijos cursando Educación Básica, esto te interesa. A partir de 2026, el Gobierno de México amplió el grupo de alumnos que recibirán la Beca Rita Cetina a primaria. Por lo que en N+ te decimos qué se sabe sobre la fecha estimada de pago y el registro.

Como ya te habíamos adelantado, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció que en febrero iniciarán las Asambleas Informativas para alumnos, papás y tutores. Dónde además de abordar los requisitos de inscripción, aclaran quiénes recibirán 2,500 pesos y quiénes 7,000.

Al tratarse de un apoyo gubernamental, existen dudas entre la población sobre su convivencia con otros programas sociales como Mi Beca para Empezar, en CDMX. Por lo que vale la pena que conozcas a detalle el funcionamiento de éste.

Recuerda que este programa está dirigido a familias con hijos inscritos en primaria y secundaria, inscritos en escuelas públicas.

¿Cuándo habrá pago de la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

Si tu hijo cumple con los requisitos de la beca, vale la pena que conozcas que el monto que recibirás dependerá del momento en que tu familia comenzó a formar parte del programa y el número de integrantes.

De modo que se identifica como familias de continuidad a aquellas que ingresaron al programa en 2025. Mientras que las de nuevo ingreso son todas aquellas que se incorporen este año.

Si bien se sabe que las asambleas iniciarán en febrero y el registro posiblemente tenga lugar en marzo, de acuerdo con datos difundidos en la página oficial del programa.

De modo que la fecha estimada del único pago de la Beca Rita Cetina Primaria 2026 podría ocurrir durante los últimos meses del ciclo escolar 2025-2026 o una vez que arranque el nuevo ciclo y se cuente con el padrón completo de beneficiarios.

¿Cuánto depositará la Beca Rita Cetina Primaria 2026?

Ahora que conoces la fecha estimada de depósito, vale la pena que conozcas los montos que dio a conocer la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar para las familias. Mismos que quedan de la siguiente manera:

Familias que ingresarán al programa 2026

1 estudiante de primaria recibirá 2,500 pesos anuales

2 estudiantes de primaria recibirá 5,000 pesos anuales

3 estudiantes de primaria recibirá 7,500 pesos anuales

Familias de Continuidad con estudiantes de Primaria de Nuevo Ingreso

1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso recibirá 1,900 pesos bimestrales + 2,500 pesos anuales

1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso recibirá 1,900 pesos bimestrales + 5,000 anuales

2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso recibirá 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales + 2,500 pesos anuales

Ten en cuenta que el registro a este apoyo anual para uniformes y útiles para estudiantes de primaria se hará en línea. Por lo que los papás y tutores deben tener a la mano los documentos completos de identificación.

