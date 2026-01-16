Entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina Mañana 17 de Enero: ¿Qué Escuelas Darán Medio de Pago?

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar está realizando la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, y si estás a la espera de tu medio de pago, acá te traemos la lista de escuelas que lo distribuirán a los nuevos beneficiarios este sábado 17 de enero de 2026.

Luego de que el reparto de tarjetas se retrasara, este mes por fin comenzó la distribución y en una nota previa ya te dijimos los requisitos para recoger tu plástico. Sin embargo, muchos padres de familia aún tienen la duda sobre cómo saber su estatus para asegurar que recibirán este beneficio.

Video. Beca Benito Juárez Redujo Deserción Escolar en Bachillerato: Sheinbaum

Entrega de tarjetas de Beca Rita Cetina 17 de enero 2026

Este sábado 17 de enero de 2026 se realizará la entrega de tarjetas del Bienestar de la Beca Rita Cetina en los estados de Querétaro, Sonora, Veracruz, Estado de México y Zacatecas, y acá te dejamos la lista de escuelas que harán la distribución a los beneficiarios:

Entrega de tarjetas en Querétaro

El reparto de plásticos se hará este sábado 17 de enero de 2026 en el municipio de Pedro Escobedo a las 8:00 am en el Auditorio Pedro Escobedo, ubicado en Av. Cuauhtémoc No.1, Centro C.P. 76700, para las siguientes escuelas:

Escuela Secundaria General Juan Caballero y Osio

Centro De Atención Múltiple Caminemos

Secundaria Lazaro CardenasLazaro Cardenas

Secundaria Luis Enrique Erro

Escuela Secundaria Técnica Federico Figueroa Barron

Escuela Telesecundaria Ángela Peralta

Secundaria Francisco Gonzalez Bocanegra

Secundaria Manuel Jose Othon

Telesecundaria Ignacio Allende

Telesecundaria Pablo Galeana

Telesecundaria Jalisco

Telesecundaria Profr. Francisco Burgos Mondragón

Secundaria Sebastian Lerdo De Tejada

Noticia relacionada. Beca Rita Cetina 2026: Cuándo Es el Registro y Todo lo que se Sabe de Asambleas en Primaria

Entrega de tarjetas en Sonora

La distribución de los plásticos a los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina se hará en los municipios de Hermosillo, Nogales, Agua Prieta y San Miguel de Horcasitas. Estas son las escuelas que harán la entrega en los mismos planteles este 17 de enero:

Hermosillo

Profr Horacio Soria Larrea a las 9 AM

Jose Angel Hurtado Acuna a las 2 PM

Maria Teresa Hinojosa De Ochoa a las 9 AM

Nogales

Jose Ramon Salcedo Enriquez a las 9 AM

Agua Prieta

Secundaria General Num 2 a las 9 AM

San Miguel de Horcasitas

Telesecundaria 61 a las 8 AM

Benemérito de las Américas a las 8 AM en la Telesecundaria 61

Fortunato Siaruqui Quijano a las 11 AM en la Telesecundaria 61

Telesecundaria 235 a las 12:30 PM

Telesecundaria 60 a las 11:00 AM

Entrega de tarjetas en Veracruz

Estas son las escuelas que harán distribución de los medios de pago de la Beca Rita Cetina este sábado 17 de enero en Veracruz:

Carlos Castillo Bretón - 7 AM

Jaime Torres Bodet - 7 AM

Escuela Secundaria General Núm. 7 - 7 AM

Ricardo Flores Magón - 7 AM

Ricardo Flores Magón - 7 AM

Álvaro Galvéz Y Fuentes - 9 AM

Noticia relacionada.¿Beca Rita Cetina Dará Menos Pagos a Secundaria en 2026 Tras Confirmarse Monto para Primaria?

Entrega de tarjetas en Estado de México y Zacatecas

La Dirección Regional Bienestar de Coacalco en el Estado de México informó que este sábado 17 de enero continuará la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en la Plaza Cívica de San Lorenzo Tetlixtac para escuelas que hayan sido convocadas.

Por otra parte, la Delegación de Programas para el Bienestar Zacatecas dio a conocer que este sábado 17 de enero concluirá la distribución de los plásticos, la cual se hizo en 937 secundarias, entregando 16,589 tarjetas a los nuevos beneficiarios.

Entrega de tarjetas de Beca Benito Juárez 17 de enero

Por otra parte, en el estado de Hidalgo se realizará la distribución de los medios de pago de la Beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria y bachillerato este sábado 17 de enero a las 2:30 PM en la Delegación de Programas para el Bienestar, ubicada en José Ma Iglesias 202, Centro en Pachuca de Soto para las siguientes escuelas:

Telebachillerato Comunitario San José Tepenene

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Hidalgo Plantel Epazoyucan

Centro de Educación Media Superior a Distancia Mineral del Chico

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Hidalgo Plantel Mineral del Chico

Media Superior a Distancia Mineral del Monte

Cientificos y Tecnologicos del Estado de Hidalgo Plantel Omitlan

Telebachillerato Comunitario San Antonio El Paso

Colegio de Bachilleres Plantel Tellez

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Hidalgo Plantel Zempoala

Requisitos para entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina

A tu cita para recoger la tarjeta del Bienestar, debes acudir con los siguientes documentos para asegurar que te den tu medio de pago en el que comenzarás a recibir los depósitos del apoyo económico de secundaria de por lo menos 1,900 pesos bimestrales:

Acta de nacimiento de la o el tutor y estudiante.

CURP de la o el tutor y estudiante.

Comprobante de domicilio reciente.

Identificación oficial (original y copia).

En el caso de los que recogerán la tarjeta de la Beca Benito Juárez, deben acudir con:

Beneficiarios mayores de edad:

Identificación oficial vigente: (INE, pasaporte, cédula profesional, etc.) con copia.

Acta de Nacimiento: (original y copia).

CURP: (impresión reciente).

Comprobante de domicilio: (no mayor a 3 meses de antigüedad).

Menores de edad (acompañados por tutor):

Acta de Nacimiento y CURP del estudiante.

Identificación oficial: (INE, pasaporte) de tu padre, madre o tutor (original y copia).

Acta de Nacimiento y CURP de tu padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio: reciente (del tutor).

Historias recomendadas