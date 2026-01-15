Beca Rita Cetina 2026: Cuándo Es el Registro y Todo lo que se Sabe de Asambleas en Primaria

Muchos padres de familia se preguntan cuándo es el registro de la Beca Rita Cetina de primaria, y acá en N+ te decimos las fechas que se saben y todo lo que necesitas saber sobre las inscripciones y las próximas asambleas informativas sobre este apoyo económico.

Luego de que el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León anunciara que no se realizaría el registro en enero 2026 para los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria como se había informado previamente, los papás, mamás y tutores tienen la duda sobre cuándo comenzarán a recibir este apoyo.

¿Cuándo serán las asambleas de la Beca Rita Cetina en primarias?

Antes del registro, los interesados en ser parte de este programa social deberán asistir a las asambleas informativas de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, las cuales comenzarán en febrero de 2026 y se realizarán en las primarias públicas de México.

Para saber la fecha exacta en la que se llevarán a cabo, los papás, mamás y tutores deben estar atentos a lo que les digan las autoridades educativas de las escuelas en las que estudian sus hijos. Toma en cuenta que la convocatoria será para todos los alumnos inscritos en una primaria pública, desde primero hasta sexto grado.

¿Cuándo será el registro de la Beca Rita Cetina 2026?

Una vez que se realicen las asambleas en las primarias dará comienzo el registro de la Beca Rita Cetina, es decir que las inscripciones serán después de febrero 2026, sin embargo aún no hay fechas exactas en las que se realizará este proceso.

Al igual que el apoyo de secundaria, se espera que las incorporaciones se hagan en línea, por lo que los padres de familia deben asegurarse de cumplir los requisitos y tener a la mano los documentos que solicitan las Becas Bienestar:

Tener uno o más hijos inscritos en una escuela primaria pública No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales. Realizar registro en línea exitoso con estos documentos:

Tener CURP certificada de madre, padre o tutor y la de tu hijo o hija

Tener tu identificación oficial vigente

Tener comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Crear o tener tu cuenta Llave MX

Proporcionar número celular y correo electrónico

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de tu hijo

¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina de primaria en 2026?

Pese a que los papás, mamás y tutores esperaban un apoyo similar al que se entrega en secundaria, que son 1,900 pesos bimestrales, el coordinador Julio León dio a conocer que la Beca Rita Cetina de primaria solo dará un pago anual de 2,500 pesos por alumno, es decir que será un apoyo para comprar útiles y uniformes escolares.

De esta forma, las familias mexicanas que cuenten con dos niños inscritos en primaria podrán recibir un pago doble de hasta 5,000 pesos al año e incluso si son tres hijos, el monto sería triple de hasta 7,500 pesos.

