¿Se Puede Tener Beca Rita Cetina y Mi Beca para Empezar al Mismo Tiempo? Monto Límite a Recibir

Si tienes hijos cursando la educación básica, esto te interesa. En México existen distintos apoyos económicos como la Beca Rita Cetina y Mi Beca Para Empezar para que los alumnos no abandonen las aulas y puedan continuar con sus estudios, pero ¿se pueden cobrar simultáneamente?

La duda surge dado que las familias buscan solventar los gastos que se generan por el material, uniformes y trabajos cotidianos que deben realizar los estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria.

De ahí que el Gobierno de México haya decidido implementar a partir de este año, la Beca Rita Cetina para primaria, por lo que ha convocado a las asambleas informativas en febrero. Aunque este apoyo económico ya se distribuye entre estudiantes de secundaria a nivel federal.

Mientras que a nivel local, se cuenta con la tarjeta de "Mi Beca para Empezar", la cual cerró un periodo de registro el pasado mes de diciembre de 2025, y que forma parte del abanico de programas sociales con los que el Gobierno de la Ciudad de México apoya a los ciudadanos.

Por lo que a continuación te explicamos si es posible contar con dos o más apoyos económicos para un solo estudiante.

¿Se puede tener la Beca Rita Cetina y Mi Beca para Empezar al mismo tiempo?

Es importante que antes de aplicar a cualquiera de los apoyos económicos federales o locales, te des oportunidad de revisar las reglas de operación del programa. Éstas te darán luz sobre los criterios, requisitos y métodos de aplicación de cada uno de los programas.

Primero, la Beca Rita Cetina es un programa federal para estudiantes inscritos en Secundaria, y a partir de este año en Primaria, quienes estudian en escuelas públicas.

Mientras que Mi Beca para Empezar, es un programa local dependiente del Fideicomiso del Bienestar Educativo de Ciudad de México dirigido a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas de la capital del país.

Es decir que una de las becas es local y la otra federal. Por los que de acuerdo con las Reglas de Operación 2026 de la Beca Rita Cetina no habría problema con recibir ambos apoyos simultáneamente, dado que su población objetivo es diferente.

Es decir que la Beca Rita Cetina sí es compatible con becas que tengan un objetivo distinto, como Excelencia, Deportiva u otras. Además de que se puede recibir simultáneamente con becas estatales, locales o privadas.

Y sólo detalla que "Ningún NNA deberá recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Autoridad Pública Federal".

¿Cuánto Dinero Da la Beca Rita Cetina y Mi Beca para Empezar?

Una vez aclarada la duda sobre ambas becas, vale la pena ahondar en los montos específicos que entrega cada uno de los apoyos sociales.

De acuerdo con la página oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México, el monto de la Beca Rita Cetina dependerá de en qué momento tu familia comenzó a formar parte del programa, así como su nivel educativo.

Beca Rita Cetina

Familias de Continuidad, que entraron al programa antes de 2025:

1 estudiante de primaria = 1,900 pesos bimestrales

2 estudiantes de primaria = 1,900 pesos bimestrales

1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = 1,900 pesos bimestrales

2 estudiantes de secundaria = 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales

1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = 1,900 pesos + $700 pesos bimestrales

Familias de Continuidad con estudiantes de primaria de Nuevo Ingreso

1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = 1,900 pesos bimestrales + 2,500 pesos anuales

1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = 1,900 pesos bimestrales + 5,000 anuales

2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales + 2,500 pesos anuales

Mi Beca para Empezar

Mientras que según el Fideicomiso de Educación Garantizada de la Ciudad de México, el depósito se hace a través de la tarjeta "Mi Beca para Empezar", según el grado escolar del estudiante, es decir:

Preescolar: 600 pesos

600 pesos Primaria: 650 pesos

650 pesos Centros de Atención Múltiple (CAM): 600 pesos

¿Cuál es el monto máximo de Becas que puede recibir un estudiante?

Ahora bien, dado que los apoyos económicos pueden coexistir entre sí, no existe como tal un monto máximo que pueda recibir cada estudiante. Éste dependerá de los programas a los que está inscrito durante los ciclos escolares 2025-2026 y 2026-2027.

