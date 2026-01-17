Entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina de 19 a 22 de Enero: Lista de Escuelas que Dan y Qué Llevar

El año empezó con muchas actividad en los programas sociales y debido a que está por darse a conocer el primer calendario de pagos, si aún no sabes cuándo entregan las tarjetas de las Beca Rita Cetina, acá te damos la lista de escuelas que la darán de 19 al 22 de enero 2026 y el link de las instituciones educativas que también otorgarán dicho medio de pago en la CDMX, esto gracias a los canales de Becas Bienestar.

Los padres de familia y alumnos de todo el país esperan ver noticias de la Beca Rita próximamente, por eso en una nota ya te dijimos cómo saber el estatus del apoyo Rita Cetina, para que sepas cuándo te toca entrega de Tarjeta Bienestar en 2026. De igual forma te contamos todo lo que se sabe respecto al registro y asambleas informativas para primaria de este año.

¿En qué escuelas hay entrega de tarjetas Beca Rita Cetina del 19 al 22 de enero 2026?

La entrega de tarjetas Bienestar sigue su marcha esta semana, por eso a continuación te enlistamos algunas de las escuelas que darán la tarjeta de la Beca Rita Cetina del lunes 19 al jueves 22 de enero, a estudiantes de primero de secundaria que realizaron su registro con éxito en el pasado mes de septiembre 2025:

Escuela Secundaria Técnica 21 "General Felipe Ángeles" , en Camargo, Tamaulipas: Lunes 19 de enero 2026, a la 09:00 horas en el Auditorio 2801022.

Secundaria Tierra de Generales, en Huatabampo, Sonora: Lunes 19 de enero 2026, a las 09:00 horas en la institución educativa.

Escuela Club de Leones , en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas: Martes 20 de enero 2026, a las 09:00 horas, en Centro de Convivencia "El Vivero".

Escuela Domingo Sáenz Mancilla , en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas: Martes 20 de enero 2026, a las 09:00 horas, en Centro de Convivencia "El Vivero".

Escuela Lic. Manuel Cavazos Lerma , en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas: Martes 20 de enero 2026, a las 09:00 horas, en Centro de Convivencia "El Vivero".

Escuela Servando Canales Molano , en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas: Martes 20 de enero 2026, a las 09:00 horas, en Centro de Convivencia "El Vivero".

Escuela Prof. Rogelio Cruz Ibarra , en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas: Martes 20 de enero 2026, a las 09:00 horas, en Centro de Convivencia "El Vivero".

Secundaria Comunitaria Rural, en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas: Martes 20 de enero 2026, a las 09:00 horas, en Centro de Convivencia "El Vivero".

Escuela Secundaria 139 "Prof. Álvaro Garza Gracia" , en Nuevo León: Jueves 22 de enero 2026, a las 12:30 horas en la institución educativa.

Escuela Secundaria 81 "Rubén Gómez Valero, en Saltillo, Coahuila: Jueves 22 de enero 2026, a las 14:00 horas en la institución educativa.

Links para saber dónde y cuándo entregan las tarjetas de la Beca Rita Cetina del 19 a 22 de enero en CDMX

Te recordamos que la mejor forma de saber cuánto te toca recoger tu Tarjeta del Bienestar, es es a través de los canales de WhatsApp de las Becas Bienestar, por eso en este enlace te dejamos todos, para que selecciones el que corresponde a la entidad en la que estudia tu hijo o hija.

La entrega de tarjeta Beca Rita Cetina empieza este lunes 19 de enero en la CDMX, por eso a continuación te dejamos las alcaldías donde habrá dispersión y los links para que cheques a qué escuelas acudirán los servidores de la nación para dar el medio de pago esta semana:

¿Qué debo lleva a la entrega de tarjetas Beca Rita Cetina 2026?

A tu cita para recoger la tarjeta del Bienestar, debes acudir con los siguientes documentos para asegurar que te den tu medio de pago en el que comenzarás a recibir los depósitos del apoyo económico de secundaria:

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor que hizo el registro (original y copia). Acta de nacimiento de la madre, padre o tutor, y del estudiante. CURP de la madre, padre o tutor, y del estudiante. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

