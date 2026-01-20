Registro de Beca Rita Cetina de Primaria 2026: Link Oficial para Inscribir a Tu Hijo En Línea

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar publicó información sobre el registro de la Beca Rita Cetina de primaria que se realizará en 2026, y acá te traemos el link oficial para que puedas inscribir a tu hijo o hija en línea al apoyo de 2,500 pesos para comprar útiles y uniformes escolares.

Luego de que se suspendieran las inscripciones en el mes de enero de 2026 y se revelara el monto que dará la Beca Rita Cetina a los estudiantes de primaria, hay un gran interés en este programa y los padres de familia ya se preguntan cuándo comenzarán a recibir este apoyo.

Por ello, es importante que las mamás, papás y tutores se vayan preparando para el inicio del registro y sepan dónde podrán inscribir a su hijo, hija o hijos por internet, para que no dejen pasar la oportunidad, ya que el pago se hará una vez al año.

Video. Beca Benito Juárez Redujo Deserción Escolar en Bachillerato: Sheinbaum

Link oficial del registro de la Beca Rita Cetina de primaria 2026

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar explicó que una vez que se realicen las Asambleas Informativas en febrero en las primarias públicas en México, los interesados podrán realizar el registro en la página oficial de la Beca Rita Cetina en el siguiente link: https://www.becaritacetina.gob.mx/

Noticia relacionada. ¿Beca Rita Cetina Dará Menos Pagos a Secundaria en 2026 Tras Confirmarse Monto para Primaria?

Es importante señalar que actualmente, el sitio web despliega un mensaje de "Convocatoria cerrada", refiriéndose a las inscripciones de los estudiantes de secundaria, sin embargo se espera que próximamente se habilite para que los padres de familia puedan inscribir a sus hijos de primero a sexto grado de primaria.

¿Cómo hacer el registro de la Beca Rita Cetina de primaria?

Debido a que las inscripciones se realizarán por internet al igual que las de secundaria, las mamás, papás y tutores con hijos inscritos en una primaria pública deberán crear su cuenta Llave MX o iniciar sesión en caso de que ya tengan su cuenta. Esto deben hacer:

Crea tu cuenta Llave MX aquí Inicia sesión con Llave MX en la página becaritacetina.gob.mx En la página de registro aparecerán los datos precargados de la Llave MX Carga tu credencial del INE Llena los datos correspondientes a la dirección y cargar el comprobante de domicilio Para registrar estudiantes, hay que dar clic en "Registrar un estudiante" Llena la información de la CURP y dar clic en "Validar" Ahí se arrojarán los datos del Estudiante Coloca la Clave del Centro de Trabajo (CCT) y dar clic en "Buscar" Complementa la siguiente información: turno, grado y parentesco con el menor.

Noticia relacionada. Entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina de 19 a 22 de Enero: Lista de Escuelas que Dan y Qué Llevar

¿Cuándo es el registro de la Beca Rita Cetina de primaria?

El periodo de inscripciones se realizará una vez que se hagan las asambleas en las primarias, programadas para el mes de febrero 2026, sin embargo aún no hay fechas exactas para este proceso, aunque se pronostica que iniciarán en marzo de este año.

Es importante que sepas que una vez que hagas el registro deberás estar pendiente de la información de la coordinación y de las autoridades de la escuela, ya que ellos te dirán cuándo será la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina y posteriormente conocerás la fecha de pago.

Historias recomendadas