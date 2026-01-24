Vinculan a Proceso a "El Botox", Extorsionador de Limoneros; Será Enviado al Altiplano.

Un juez federal con sede en el Penal Federal del Altiplano vinculó a proceso a César Alejandro N, alias "El Botox", así como a sus escoltas, Eder N y Esteban N, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El juez otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria e indicó que girará oficios de manera inmediata a la Fiscalía General de la República para que "El Botox" y sus escoltas sean trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano, con apoyo de fuerzas federales, debido al alto riesgo que representa el imputado.

Al finalizar la audiencia, el confeso líder del grupo delictivo Blancos de Troya pidió al juez que se investigara un teléfono celular que utilizaba su organización criminal, ya que, según dijo, en él se encontraban todas las llamadas y contactos con presuntos elementos del Ejército que les proporcionaban información, tanto a él como a otros grupos delictivos.

Con información de Arturo Sierra

ASJ