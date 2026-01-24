“El Botox” Acepta Ser el Líder de los Blancos de Troya y Dedicarse a Extorsionar Limoneros

César Alejandro N., conocido como “El Botox”, detenido en días pasado, aceptó, ante el juez federal Mario Elizondo, ser el líder del grupo criminal Blancos de Troya y dedicarse a delitos en Michoacán, principalmente extorsiones contra productores de limón.

Detención de ‘El Botox’: Datos Clave de la Captura del Extorsionador de Limoneros

Durante su audiencia inicial, realizada de manera remota en los juzgados federales del Altiplano, “El Botox” decidió declarar pese a que su abogado le pidió en tres ocasiones que no lo hiciera.

Acusa a otros

En su declaración, admitió extorsionar al sector limonero, pero señaló que el suyo no es el único grupo activo en la región, donde, según dijo, también operan Los J. Múgica, los Caballeros Templarios, Los Reyes, Los Viagras y el Cártel de la Virgen.

Perfil de ‘El Botox’: Así Operaba y Se Escondía el Líder Criminal en Michoacán

“Me considero una persona que no se está pasando con el pueblo. ¿Por qué conmigo quieren apagar la lumbre que hay en Michoacán? Yo respeto el trabajo de la gente”, expresó frente al juez federal Mario Elizondo.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado que “El Botox” contaba con más de 200 hombres en su red del cártel Blancos de Troya, dedicados a tráfico de drogas, extorsiones, secuestros, homicidios, elaboración de explosivos y ataques a la población para generar terror.

Historias recomendadas:

Aparece con Vida Creadora de Contenido "La Nicholette"; Fiscalía Confirma Regreso a Casa

Buscan a Octavio Moncada Leyva, Presidente Seccional de Las Varas, Desaparecido en Chihuahua