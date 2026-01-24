Inhabilitan Antena Ilícita Presuntamente Utilizada por Grupo Delictivo Vinculado a “El Botox”

Agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional, inhabilitaron y aseguraron una antena ilícita de internet y radiocomunicación en el municipio de Apatzingán, Michoacán, presuntamente utilizada por un grupo delictivo de la región vinculado a César Alejandro “N”, alias “El Botox”.

Así Cayó 'El Botox', Presunto Líder Extorsionador de Limoneros en Michoacán

El operativo se llevó a cabo en la localidad de Cenobio Moreno, donde, como resultado de trabajos de inteligencia, elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano ubicaron el sitio donde operaba la antena ilegal. Tras su localización, el equipo fue inhabilitado y asegurado, para quedar a disposición de la autoridad competente.

Golpe operativo

Con esta acción se bloquearon servicios clandestinos empleados por grupos delictivos para establecer enlaces de comunicación, apoyo logístico y labores de halconeo, lo que representa un golpe a su capacidad operativa en la zona.

¿Quién Es y Cómo Operaba César Alejandro ‘N’, ‘El Botox’?

Este aseguramiento se suma a otras acciones recientes realizadas en la región en apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde en los últimos días se han obtenido resultados, como la detención del líder delincuencial de la zona y de diversos objetivos considerados prioritarios.

