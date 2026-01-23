Mega Operativo Apatzingán: Catean 19 Casas de “El Botox” en Cenobio Moreno ¿Qué Encontraron?

Catean 19 Casas de 'El Botox' en Mega Operativo en Apatzingán: ¿Qué Encontraron?
N+
La Fiscalía de Michoacán y el Ejército Mexicano aseguraron droga, cartuchos útiles y equipos de radiocomunicación en 19 casas de César “N” “El Botox” en Cenobio Moreno de Apatzingán
COMPARTE:
Fueron cateadas 19 casas de César “N” “El Botox” en Cenobio Moreno de Apatzingán en Michoacán, luego de un mega operativo en la zona, este viernes 23 de enero de 2026.
Video relacionado: Detención de ‘El Botox’: Datos Clave de la Captura del Extorsionador de Limoneros
¿Qué encontraron en las 19 casas de El Botox?
Apoyamos a la @FiscaliaMich en la cumplimentación de 19 órdenes de cateo en Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán en inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro “N”, alias “El Botox”, en un despliegue donde también participaron @Defensamx1, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_. pic.twitter.com/Gaef2bqJ5S— SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) January 23, 2026
Autoridades encontraron lo siguiente en las 19 casas de “El Botox” en Apatzingán:
- Droga
- Cartuchos útiles
- Radios
Como resultado de los cateos, se aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana y cartuchos útiles de calibre 7.62, así como equipos de radiocomunicación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad.
César Alejandro “N”, alias “El Botox”, detenido en Buenavista, era un objetivo prioritario para las autoridades por su probable relación en actividades delictivas como extorsión en agravio de productores del sector citrícola en la región de Apatzingán, así como por su presunta vinculación con el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo.
Historias recomendadas:
- Sin Usar Balas : Así Fue la Captura de "El Bótox", Líder de “Los Blancos de Troya” en Michoacán
- Mueren Hermanos con Discapacidad en Incendio de Vivienda en San Luis Río Colorado, Sonora
Con información de N+
HVI