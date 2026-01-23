Inicio Estados Catean 19 Casas de 'El Botox' en Mega Operativo en Apatzingán: ¿Qué Encontraron?

Catean 19 Casas de 'El Botox' en Mega Operativo en Apatzingán: ¿Qué Encontraron?

|

N+

-

La Fiscalía de Michoacán y el Ejército Mexicano aseguraron droga, cartuchos útiles y equipos de radiocomunicación en 19 casas de César “N” “El Botox” en Cenobio Moreno de Apatzingán

Mega Operativo Apatzingán: Catean 19 Casas de “El Botox” en Cenobio Moreno ¿Qué Encontraron?

Cateo de 19 casas de “El Bótox” en Cenobio Moreno de Apatzingán, Michoacán. Foto: X @SSeguridad_Mich

COMPARTE:

Fueron cateadas 19 casas de César “N” “El Botox” en Cenobio Moreno de Apatzingán en Michoacán, luego de un mega operativo en la zona, este viernes 23 de enero de 2026.

Dosis de drogas fueron halladas en cateo de casas de “El Botox”. Foto: X
@SSeguridad_Mich

Video. Perfil de ‘El Botox’: Así Operaba y Se Escondía el Líder Criminal en Michoacán

Video relacionado: Detención de ‘El Botox’: Datos Clave de la Captura del Extorsionador de Limoneros

¿Qué encontraron en las 19 casas de El Botox?

Autoridades encontraron lo siguiente en las 19 casas de “El Botox” en Apatzingán:

Encuentran equipos de radiocomunicación en cateo de las 19 casas de “El Botox”. Foto: X @SSeguridad_Mich
Encuentran equipos de radiocomunicación en cateo de las 19 casas de “El Botox”. Foto: X @SSeguridad_Mich
  • Droga 
  • Cartuchos útiles
  • Radios

Como resultado de los cateos, se aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana y cartuchos útiles de calibre 7.62, así como equipos de radiocomunicación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad.

César Alejandro “N”, alias “El Botox”, detenido en Buenavista. Foto: Cuartoscuro

César Alejandro “N”, alias “El Botox”, detenido en Buenavista, era un objetivo prioritario para las autoridades por su probable relación en actividades delictivas como extorsión en agravio de productores del sector citrícola en la región de Apatzingán, así como por su presunta vinculación con el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI
 

Inseguridad en México
Inicio Estados Mega operativo apatzingan catean 19 casas de el botox en cenobio moreno que encontraron