Mega Operativo Apatzingán: Catean 19 Casas de “El Botox” en Cenobio Moreno ¿Qué Encontraron?

Fueron cateadas 19 casas de César “N” “El Botox” en Cenobio Moreno de Apatzingán en Michoacán, luego de un mega operativo en la zona, este viernes 23 de enero de 2026.

Dosis de drogas fueron halladas en cateo de casas de “El Botox”. Foto: X

@SSeguridad_Mich

¿Qué encontraron en las 19 casas de El Botox?

Apoyamos a la @FiscaliaMich en la cumplimentación de 19 órdenes de cateo en Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán en inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro “N”, alias “El Botox”, en un despliegue donde también participaron @Defensamx1, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_. pic.twitter.com/Gaef2bqJ5S — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) January 23, 2026

Autoridades encontraron lo siguiente en las 19 casas de “El Botox” en Apatzingán:

Encuentran equipos de radiocomunicación en cateo de las 19 casas de “El Botox”. Foto: X @SSeguridad_Mich

Droga

Cartuchos útiles

Radios

Como resultado de los cateos, se aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana y cartuchos útiles de calibre 7.62, así como equipos de radiocomunicación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad.

César Alejandro “N”, alias “El Botox”, detenido en Buenavista. Foto: Cuartoscuro

César Alejandro “N”, alias “El Botox”, detenido en Buenavista, era un objetivo prioritario para las autoridades por su probable relación en actividades delictivas como extorsión en agravio de productores del sector citrícola en la región de Apatzingán, así como por su presunta vinculación con el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo.

