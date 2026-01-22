Mueren Hermanos con Discapacidad en Fuerte Incendio de su Casa en San Luis Río Colorado, Sonora

La muerte de dos hermanos con discapacidad durante el incendio de su vivienda ha conmocionado a los habitantes de San Luis Río Colorado, Sonora; esto se sabe del incidente.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la colonia Solidaridad, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por las enormes llamas.

Al sitio llegaron de inmediato elementos de la Policía Municipal y de Bomberos, quienes realizaron las maniobras para sofocar el fuego. Durante las labores, uno de los bomberos resultó herido y recibió atención por una intoxicación, al igual que la madre de las víctimas, un niño de 12 años y una joven de 25 años de edad.

¿Cómo ocurrió el incendio en San Luis Río Colorado, Sonora?

Los vecinos relataron a los medios locales que los hechos ocurrieron cuando la mamá de las víctimas conversaba con una vecina afuera de la casa, cuando repentinamente comenzó a oler a quemado.

Esto la alertó de inmediato y cuando trató de ingresar a la vivienda, se encontró con fuertes llamas que se extendían por todo el lugar. Aunque otras personas quisieron ayudar para sacar a los hermanos, nada pudieron hacer.

Lamentablemente, Damaris, de 25 años, con discapacidad motriz, y Cristian, de 12 años, con síndrome de Down, perdieron la vida durante el incendio en San Luis Río Colorado, Sonora.

¿Qué provocó el incendio donde murieron los hermanos con discapacidad?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, según las primeras indagatorias, el incendio se habría originado al interior del inmueble; sin embargo, las causas exactas se encuentran en proceso de análisis.

En tanto, los familiares de las víctimas ya están siendo atendidos por las autoridades correspondientes con la finalidad de brindarles el acompañamiento y apoyo necesarios ante esta situación.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y continuará con los actos necesarios para esclarecer plenamente los hechos

