Caen a Dos Presuntas Integrantes del “Cártel Nuevo Imperio”, ¿Cómo Operaban en CDMX y Edomex?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó los detalles de dos presuntas integrantes del “Cártel Nuevo Imperio”, un grupo generador de violencia en CDMX y Edomex.

Según las autoridades, la captura de Blanca “N” y Noemi “N” fue posible luego de diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presencia de un grupo delictivo dedicado a la distribución y venta de droga en la colonia Cuauhtémoc Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo.

Personal de la FGJCDMX realizó el análisis de información y trabajos de vigilancia en la zona, lo que permitió identificar el inmueble presuntamente utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas, vinculado con dicho grupo delictivo

Por lo tanto, con los datos de prueba recabados, el personal ministerial solicitó la orden de cateo correspondiente, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), el 21 de enero de 2026.

Las sospechosas se encontraban al interior del inmueble, por lo que fueron detenidas por su probable participación en delitos contra la salud, en modalidad de narcomenudeo.

¿Quiénes son Blanca y Noemi “N”, del Cartel Nuevo Imperio?

Ahora bien, durante las diligencias, Blanca “N” dijo ser pareja sentimental de Emmanuel “N”, alías, “El Chanfle”, identificado como exlíder y uno de los fundadores del Cartel Nuevo Imperio, quien se encuentra detenido por delitos contra la salud.

En tanto, Noemi “N”, refirió que su pareja sentimental era el hijo de Emmanuel y Blanca. Ambas mujeres fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien continúa con la investigación y determinará su situación jurídica.

Según las autoridades, las detenidas, presuntas integrantes del Cártel Nuevo Imperio, operaban en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, así como en diversos municipios del Estado de México.

¿Qué se sabe del Cártel Nuevo Imperio?

El Cártel Nuevo Imperio es una división del Cártel de Sinaloa (CDS), y opera en Ciudad de México (CDMX) y en Estado de México. Este grupo criminal ha permanecido los últimos seis años en la zona del Valle de México.

Su presencia ha desatado una ola de violencia por su intento de desplazar a otras organizaciones criminales. Las principales operaciones del Cartel Nuevo Imperio se enfocan en:

Secuestro

Extorsión

Venta de droga

Cobro de piso

Robo de combustible

Asimismo, el Cartel Nuevo Imperio tiene distribuidos sus puntos de operación en las siguientes alcaldías de CDMX y municipios del Edomex:

CDMX

Miguel Hidalgo

Azcapotzalco

Edomex

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán

Tlalnepantla

Nicolás Romero

Naucalpan

Huixquilucan

El Cártel Nuevo Imperio era encabezado por Néstor Arturo López, alias “El 20”, quien fue detenido en julio de 2024, mientras comía sushi en un restaurante ubicado en Masaryk, Polanco. Por su captura había una recompensa activa por 300 mil pesos.

