Balaceras en CDMX Hoy: Ataques Provocan Movilización Policiaca en Cuauhtémoc e Iztapalapa

Dos ataques armados casi simultáneos provocaron la movilización de servicios de emergencia y autoridades en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, Ciudad de México, en ambos casos, las víctimas son mujeres; esto sabemos.

El primer reporte fue el de una mujer fue baleada cerca de un local de comida ubicado en la colonia Maza de la alcaldía Cuauhtémoc. Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde, cuando la joven de 18 años de edad, caminaba por el cruce de las calles San Andrés y Hierro, por lo que de inmediato pidieron ayuda al 911.

A la zona de restaurantes cercana a la calzada de Guadalupe, acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes verificaron la situación y en el sitio encontraron a una mujer herida con impactos de bala, así que solicitaron apoyo a una ambulancia.

Debido a la gravedad de las lesiones en el abdomen de la víctima, se decidió su traslado de emergencia a un hospital. La zona fue asegurada por las autoridades, lo que complicó la circulación en las calles aledañas.

Hasta el momento se desconoce si se trató de un ataque directo o de un asalto, en tanto, se revisan cámaras de seguridad de los inmuebles cercanos para dar con la o las personas responsables.

¿Cómo ocurrió la balacera en Iztapalapa hoy 22 de enero 2026?

Mientras que el segundo reporte de balacera en la CDMX hoy, casi al mismo tiempo que el de la Cuauhtémoc, fue en la alcaldía Iztapalapa. Donde una mujer perdió la vida en inmediaciones del Puente de la Concordia, en la colonia Lomas de Zaragoza.

De acuerdo a los datos preliminares, la víctima iba conduciendo una camioneta blanca cerca del cruce de Emiliano Zapata y Ermita Iztapalapa, cuando presuntamente quedó en medio de una balacera. Los testigos indicaron que la unidad zigzagueó y finalmente chocó contra un muro del distribuidor vial.

Los policías de la SSC acudieron a brindar los primeros auxilios, sin embargo, la mujer ya no contaba con signos vitales. Más tarde las autoridades señalaron que la víctima de entre 60 y 65 años de edad tenía manchas hemáticas en varias partes del cuerpo, ya sin signos vitales.

Al acudir al sitio observaron una camioneta color blanco impactada contra un muro de contención del Puente de la Concordia, en la cual ser apreciaban alrededor impactos de arma de fuego

Aseguraron que ya revisan las cámaras de vigilancia del los Centros C2 y C5 para identificar a los responsables.

Hasta el momento las autoridades no han informado más detalles sobre estos ataques, así como si se encuentran ligados.

